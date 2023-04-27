В деле задержанной "королевы марафонов" Блиновской появилась "шестёрка"

Блогерша Елена Блиновская, задержанная сегодня за неуплату налогов на миллионы рублей, владеет не только роскошными иномарками, но и отечественным ВАЗ-21063 1988 года выпуска. Об этом сообщает РИА ФАН со ссылкой на источник.

Всего, по данным агентства, на "королеве марафонов" числятся BMW X6, Mercedes, Audi Q7, Bentley Continental, два Ford Mondeo и советская легковушка. Источник предположил, что Блиновская просто забыла об авто и не сняла его с учёта. На машине стоят номера Ярославской области.