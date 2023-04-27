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27 апреля, 12:04

В деле задержанной "королевы марафонов" Блиновской появилась "шестёрка"

Блогерша Блиновская владеет BMW X6, Audi Q7, Bentley и ВАЗ-21063

<p>Елена Блиновская. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya</p>

Елена Блиновская. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya

Блогерша Елена Блиновская, задержанная сегодня за неуплату налогов на миллионы рублей, владеет не только роскошными иномарками, но и отечественным ВАЗ-21063 1988 года выпуска. Об этом сообщает РИА ФАН со ссылкой на источник.

Всего, по данным агентства, на "королеве марафонов" числятся BMW X6, Mercedes, Audi Q7, Bentley Continental, два Ford Mondeo и советская легковушка. Источник предположил, что Блиновская просто забыла об авто и не сняла его с учёта. На машине стоят номера Ярославской области.

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Ранее у Блиновской нашли участок в Крыму площадью 50 гектаров. Его кадастровая стоимость — 900 тысяч рублей.

Напомним, сегодня Елену Блиновскую задержали в Смоленской области, когда она пыталась пересечь границу и въехать в Белоруссию. Женщина явно торопилась и буквально летела на арендованном "майбахе" с водителем. В отношении блогерши возбуждено уголовное дело о неуплате налогов на сумму в 918 млн рублей и легализации более 43 млн рублей. Следственный комитет показал кадры с задержанием Блиновской, а Лайф — видео обысков из её дома в Подмосковье. При этом сообщалось, что отец Блиновской не поверил, что его дочь стала фигурантом дела о налогах на миллионы.

Никита Никонов
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