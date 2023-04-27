Физиономист назвал главного инициатора побега Блиновской

Блогерша и "королева марафонов" Елена Блиновская при задержании вела себя совершенно безразлично. Как в беседе с Лайфом заявил физиономист Олег Воеводин, она не испытывала никакого раскаяния и часто смотрела на своих спутников.

Елена Блиновская при задержании по делу об уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 млн рублей и легализации свыше 43 млн рублей. Видео © LIFE

"Во-первых, эмоциональное состояние. Здесь мы видим, что она закрыта, замкнута в себе и сконцентрирована именно на себе. То есть уход в себя, эгоцентризм, личный эгоцентризм. Состояние, опять же, ей всё равно: что, как и почему. Её сейчас уже ничего не волнует, потому что она живёт здесь и сейчас, её не волнует, что будет дальше", — отметил эксперт.

А во взглядах Блиновской в сторону мужчин физиономист увидел немой вопрос, будто она спрашивает, ну и зачем вы меня вообще втянули в это дело. О раскаянии в её поведении вообще не идёт речь. При этом эксперт отметил, что она действительно могла пойти на преступление, в котором подозревается, — уклонение от уплаты налогов на сумму более 918 млн рублей и легализации свыше 43 млн рублей.