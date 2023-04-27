КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

27 апреля, 09:15

"Карта желаний не работает?": Мизулину рассмешил провал побега инфоцыганки-миллиардерши Блиновской

Мизулина — о задержании Блиновской: Мы предупреждали, что так и будет

<p>Елена Блиновская. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya</p>

Елена Блиновская. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya

Нет ничего удивительного в сегодняшнем задержании Елены Блиновской, блогеров неоднократно предупреждали, что 30 апреля — последний срок подачи налоговых деклараций. Об этом заявила глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина.

"Мы предупреждали, что так и будет. Государство не может закрывать глаза долго на эту сферу... Доходы они получают колоссальные, показывают свой образ жизни, в социальных сетях ничего не стесняются, дают факты следствию и налоговой службе для проверок. Сами все факты эти дают, — сказала Мизулина на XII Форуме безопасного Интернета.

Естественно, что налоговые органы начали работать, добавила глава Лиги безопасного Интернета. Также Мизулина задалась вопросом, сколько в России ещё таких блогеров.

Муж "королевы марафонов" Блиновской находится на допросе

Муж "королевы марафонов" Блиновской находится на допросе

Также директор Лиги безопасного Интернета прокомментировала задержание Блиновской в своём телеграм-канале.

"Главная инфоцыганка страны Елена Блиновская задержана правоохранительными органами при попытке пересечения границы. Она обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму 918 млн рублей... Ну что ж, карта желаний похоже не работает?" — написала Мизулина.

Кто такая Елена Блиновская: ФНС пришла отбирать богатства "королевы марафонов желаний", заработанные обманом людей

Кто такая Елена Блиновская: ФНС пришла отбирать богатства "королевы марафонов желаний", заработанные обманом людей

Ранее Лайф публиковал видео с "майбахом" Блиновской, который летел к границе на огромной скорости. Водитель блогерши нарушал скоростной режим, чтобы скорее вывезти её из РФ

Напомним, Елену Блиновскую, известную своими онлайн-марафонами по исполнению желаний, задержали сегодня около 04:00 в Смоленской области на границе с Белоруссией. В отношении блогерши заведено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 млн рублей и легализации свыше 43 млн рублей. По данным правоохранителей, она раздробила бизнес, чтобы не переходить на общую систему налогообложения. СК показал видео задержания Блиновской и обысков в её доме.

Никита Никонов
  • Новости
  • Елена Блиновская
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров