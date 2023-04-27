"Карта желаний не работает?": Мизулину рассмешил провал побега инфоцыганки-миллиардерши Блиновской

Нет ничего удивительного в сегодняшнем задержании Елены Блиновской, блогеров неоднократно предупреждали, что 30 апреля — последний срок подачи налоговых деклараций. Об этом заявила глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина.

"Мы предупреждали, что так и будет. Государство не может закрывать глаза долго на эту сферу... Доходы они получают колоссальные, показывают свой образ жизни, в социальных сетях ничего не стесняются, дают факты следствию и налоговой службе для проверок. Сами все факты эти дают, — сказала Мизулина на XII Форуме безопасного Интернета.

Естественно, что налоговые органы начали работать, добавила глава Лиги безопасного Интернета. Также Мизулина задалась вопросом, сколько в России ещё таких блогеров.

Также директор Лиги безопасного Интернета прокомментировала задержание Блиновской в своём телеграм-канале.

"Главная инфоцыганка страны Елена Блиновская задержана правоохранительными органами при попытке пересечения границы. Она обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму 918 млн рублей... Ну что ж, карта желаний похоже не работает?" — написала Мизулина.