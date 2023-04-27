"Карта желаний не работает?": Мизулину рассмешил провал побега инфоцыганки-миллиардерши Блиновской
Мизулина — о задержании Блиновской: Мы предупреждали, что так и будет
Елена Блиновская. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya
Нет ничего удивительного в сегодняшнем задержании Елены Блиновской, блогеров неоднократно предупреждали, что 30 апреля — последний срок подачи налоговых деклараций. Об этом заявила глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина.
"Мы предупреждали, что так и будет. Государство не может закрывать глаза долго на эту сферу... Доходы они получают колоссальные, показывают свой образ жизни, в социальных сетях ничего не стесняются, дают факты следствию и налоговой службе для проверок. Сами все факты эти дают, — сказала Мизулина на XII Форуме безопасного Интернета.
Естественно, что налоговые органы начали работать, добавила глава Лиги безопасного Интернета. Также Мизулина задалась вопросом, сколько в России ещё таких блогеров.
Также директор Лиги безопасного Интернета прокомментировала задержание Блиновской в своём телеграм-канале.
"Главная инфоцыганка страны Елена Блиновская задержана правоохранительными органами при попытке пересечения границы. Она обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму 918 млн рублей... Ну что ж, карта желаний похоже не работает?" — написала Мизулина.
Кто такая Елена Блиновская: ФНС пришла отбирать богатства "королевы марафонов желаний", заработанные обманом людей
Ранее Лайф публиковал видео с "майбахом" Блиновской, который летел к границе на огромной скорости. Водитель блогерши нарушал скоростной режим, чтобы скорее вывезти её из РФ
Напомним, Елену Блиновскую, известную своими онлайн-марафонами по исполнению желаний, задержали сегодня около 04:00 в Смоленской области на границе с Белоруссией. В отношении блогерши заведено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 млн рублей и легализации свыше 43 млн рублей. По данным правоохранителей, она раздробила бизнес, чтобы не переходить на общую систему налогообложения. СК показал видео задержания Блиновской и обысков в её доме.