У Блиновской нашли участок в Крыму площадью 50 гектаров
Задержанная за неуплату налогов блогерша Блиновская владеет участком в Крыму
Елена Блиновская. Обложка © VK / Елена Блиновская
Блогерша Елена Блиновская, задержанная сегодня по подозрению в неуплате налогов, владеет недвижимостью в Крыму. Об этом сообщает РИА "ФедералПресс".
"Земельный участок площадью 50 гектаров расположен в Симферополе, кадастровая стоимость — 900 тысяч рублей", — сообщает источник издания.
Уточняется, что часть своего имущества Блиновская оформила не на себя, а на родственников. Блогерша также владеет квартирой в Москве площадью 58 квадратов и стоимостью 60 миллионов рублей.
Напомним, сегодня Блиновскую задержали, когда она пыталась пересечь границу и въехать в Белоруссию. Она явно торопилась и буквально летела на арендованном "майбахе" с водителем. Против блогерши возбуждено уголовное дело о неуплате налогов на сумму в 918 млн рублей и легализации более 43 млн рублей. СК показал видео с задержанием Блиновской, а Лайф — кадры обысков из её дома в Подмосковье. Юристы рассказали, как "королева марафонов" может отмазаться от тюрьмы благодаря ребёнку.