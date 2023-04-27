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27 апреля, 11:27

У Блиновской нашли участок в Крыму площадью 50 гектаров

Задержанная за неуплату налогов блогерша Блиновская владеет участком в Крыму

<p>Елена Блиновская. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/photo6093463_456239595?all=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Елена Блиновская</a></p>

Елена Блиновская. Обложка © VK / Елена Блиновская

Блогерша Елена Блиновская, задержанная сегодня по подозрению в неуплате налогов, владеет недвижимостью в Крыму. Об этом сообщает РИА "ФедералПресс".

"Земельный участок площадью 50 гектаров расположен в Симферополе, кадастровая стоимость — 900 тысяч рублей", — сообщает источник издания.

Уточняется, что часть своего имущества Блиновская оформила не на себя, а на родственников. Блогерша также владеет квартирой в Москве площадью 58 квадратов и стоимостью 60 миллионов рублей.

Бриллианты, сумки, часы: Появилось видео обысков в "золотохранилище" миллиардерши Блиновской

Бриллианты, сумки, часы: Появилось видео обысков в "золотохранилище" миллиардерши Блиновской

Напомним, сегодня Блиновскую задержали, когда она пыталась пересечь границу и въехать в Белоруссию. Она явно торопилась и буквально летела на арендованном "майбахе" с водителем. Против блогерши возбуждено уголовное дело о неуплате налогов на сумму в 918 млн рублей и легализации более 43 млн рублей. СК показал видео с задержанием Блиновской, а Лайф — кадры обысков из её дома в Подмосковье. Юристы рассказали, как "королева марафонов" может отмазаться от тюрьмы благодаря ребёнку.

Никита Никонов
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