У Блиновской нашли участок в Крыму площадью 50 гектаров

Блогерша Елена Блиновская, задержанная сегодня по подозрению в неуплате налогов, владеет недвижимостью в Крыму. Об этом сообщает РИА "ФедералПресс" .

Уточняется, что часть своего имущества Блиновская оформила не на себя, а на родственников. Блогерша также владеет квартирой в Москве площадью 58 квадратов и стоимостью 60 миллионов рублей.