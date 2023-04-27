Отец Блиновской не поверил, что его дочь стала фигурантом дела о налогах на миллионы
"360": Отец Блиновской заявил, что не знает о задержании дочери
Отец блогерши и "королевы марафонов" Елены Блиновской заявил, что не знает о задержании дочери. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на источник.
По его данным, он не только не знал о произошедшем, но и не поверил в то, что его 41-летняя дочь фигурирует в деле о неуплате налогов на миллионы.
"При уточнении, что это сведения СК, он ответил, что пока ничего не читал", — отметил собеседник телеканала.
Как рассказывал Лайф, сегодня Елену Блиновскую задержали в Смоленской области, когда она мчалась на арендованном "майбахе" с водителем в сторону белорусской границы. Она подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму почти миллиард рублей и легализации незаконно приобретённых 43 миллионов рублей. Блогершу забрали на допрос, также свидетелем по делу проходит и её муж. Его также допрашивают. Кстати, правоохранители сняли их шикарный особняк во время обысков.
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