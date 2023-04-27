Отец Блиновской не поверил, что его дочь стала фигурантом дела о налогах на миллионы

Отец блогерши и "королевы марафонов" Елены Блиновской заявил, что не знает о задержании дочери. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на источник.

По его данным, он не только не знал о произошедшем, но и не поверил в то, что его 41-летняя дочь фигурирует в деле о неуплате налогов на миллионы.

"При уточнении, что это сведения СК, он ответил, что пока ничего не читал", — отметил собеседник телеканала.