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27 апреля, 11:22

Отец Блиновской не поверил, что его дочь стала фигурантом дела о налогах на миллионы

"360": Отец Блиновской заявил, что не знает о задержании дочери

Отец блогерши и "королевы марафонов" Елены Блиновской заявил, что не знает о задержании дочери. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на источник.

По его данным, он не только не знал о произошедшем, но и не поверил в то, что его 41-летняя дочь фигурирует в деле о неуплате налогов на миллионы.

"При уточнении, что это сведения СК, он ответил, что пока ничего не читал", — отметил собеседник телеканала.

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Как рассказывал Лайф, сегодня Елену Блиновскую задержали в Смоленской области, когда она мчалась на арендованном "майбахе" с водителем в сторону белорусской границы. Она подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму почти миллиард рублей и легализации незаконно приобретённых 43 миллионов рублей. Блогершу забрали на допрос, также свидетелем по делу проходит и её муж. Его также допрашивают. Кстати, правоохранители сняли их шикарный особняк во время обысков.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya

Николь Вербер
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