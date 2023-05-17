"Союз зависимого и созависимой": Гуф купил прощение Юли, забыв про развод, а его бывшая ядовито прокомментировала этот фарс

Казалось бы, что, кроме конца отношений и развода, могло ждать отношения Алексея Долматова и Юлии Королёвой? Напомним, что в марте 2023 года Гуф, потеряв рассудок из-за употребления запрещённых веществ, запер и угрожал Юлии Королёвой отобрать всё, чуть ли не выкинуть её с малышкой Тиной на улицу. Потом жена, спасаясь от психопата, улетела в Москву, и месяц от рэпера ничего не было слышно. Но после рехаба тот, видимо, не до конца протрезвев, объявил о разводе. Но вот уже сегодня все узнают, что пара помирилась, забыв про обиды. Неужели всё и правда обошлось или это всего лишь мирная пауза?

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / yuliyakorolevaa

Показав своё якобы истинное раскаяние, Гуф, как только оклемался, набил татуировку с именем дочери Тины на шее и полетел в Москву просить прощения. Как и большинство провинившихся мужчин, начал обряд воссоединения Алексей с цветов и, видимо, красивых слов о том, что больше он так делать не будет. Заодно вечером, чтобы точно впечатлить свою даму и показать серьёзность намерений, арендовал билборд кинотеатра "Октябрь" и написал на нём: "Я люблю Ю". Потратив, кстати, на это минимум миллион рублей. План прошёл как по маслу, и вот уже в своих соцсетях Юля Королёва пишет о счастье и радости.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / yuliyakorolevaa

Однако такой счастливой конец истории оценили не все. Например, Айза Анохина, бывшая жена Алексея Долматова, прокомментировала ситуацию с примирением весьма токсично и грубо. "Это было ожидаемо. Союз зависимого и созависимой. Главное, чтобы дочери не принесли вред чудо-родители. Лёша вновь под влиянием, как и всегда. Люди вокруг него меняются, а он нет. Человек без мнения — это труп. А у Лёши его никогда не было. Так что совет им да любовь", — заявила она в разговоре с Super.

Разгневанная Айза отрекается от Гуфа. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / aizalovesam

Ситуация с таким простым прощением после жёсткого скандала в целом сильно задела модель, которая пообещала, что после 17 мая больше не станет оказывать Алексею никакой поддержки и всячески помогать. А ещё обвинила Гуфа в том, что тот "так сильно ведётся на общественное мнение и готов всё сделать в угоду публике".