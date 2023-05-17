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17 мая, 09:34

Концерты Агутина и Варум в Краснодаре призвали отменить

Кубанский активист Изюмов призвал отменить концерты Агутина и Варум в Краснодаре

<p>Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

В Краснодаре призвали отменить концерты Леонида Агутина и Анжелики Варум, которые должны состояться осенью. Cопредседатель отделения Всемирного русского народного собора на Кубани Никита Изюмов — автор инициативы — заявил, что люди, выступающие против СВО, не могут зарабатывать деньги на простых гражданах.

"Поэтому будем принимать меры, чтобы такие артисты не проводили в нашем городе и крае свои концерты", — заявил Изюмов в разговоре с "Кубанскими новостями".

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Агутин и Варум пока не прокомментировали призыв отменить их концерты. Мероприятия должны были состояться 13 и 14 сентября. Стоимость билетов начинается от трёх тысяч рублей.

Ранее Агутин впервые ответил на обвинения в сговоре с масонами. О "связи" певца с тайным обществом рассказал блогер Илья Мамаев после просмотра клипа "Включите свет".

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Никита Никонов
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