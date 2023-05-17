Концерты Агутина и Варум в Краснодаре призвали отменить

В Краснодаре призвали отменить концерты Леонида Агутина и Анжелики Варум, которые должны состояться осенью. Cопредседатель отделения Всемирного русского народного собора на Кубани Никита Изюмов — автор инициативы — заявил, что люди, выступающие против СВО, не могут зарабатывать деньги на простых гражданах.

"Поэтому будем принимать меры, чтобы такие артисты не проводили в нашем городе и крае свои концерты", — заявил Изюмов в разговоре с "Кубанскими новостями".

Агутин и Варум пока не прокомментировали призыв отменить их концерты. Мероприятия должны были состояться 13 и 14 сентября. Стоимость билетов начинается от трёх тысяч рублей.