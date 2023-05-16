Агутин впервые ответил на обвинения в заговоре с масонами

Певец Леонид Агутин впервые прокомментировал конфликт с блогером Ильёй Мамаевым, обвинившим его в масонстве из-за клипа "Включите свет". Музыкант написал об этом в своём Instagram*, раскрыв детали скандала.

"Данный персонаж настолько эмоционально воспринял мой видеоклип "Включите свет", что увидел там море цифр, указывающих на мою связь с мировым масонством, что бы это ни значило, мировыми заговорами и глобальным похолоданием, что привело к вымиранию мамонтов много лет назад. Я отдал это дело юристу", — рассказал Агутин.

Всё встало на свои места, когда выяснилось, что блогер занимается созданием сенсаций "путём поливания грязью известных персон с целью привлечения аудитории". Единственным решением было обратиться к юристам. По их словам, ответчик приходил в суд всего раз, а затем покинул Россию. Позже экспертиза подтвердила нарушение прав Агутина.

"Он срочно покинул Россию, распродав всё имущество. Поняв, что внятных объяснений не будет, суд назначил экспертизу, которая подтвердила нарушение прав истца Леонида Николаевича Агутина. После чего суд первой инстанции вынес законное и обоснованное решение, удовлетворив требования истца в полном объёме", — говорится в публикации артиста.

Напомним, в 2020 году Илья Мамаев обвинил Агутина в том, что певец через клип "Включите свет" "психопрограммирует" своих зрителей, и подал на него иск в суд. Сегодня артист пояснил, что до принятия решения суда юристы настоятельно рекомендовали ему не комментировать ситуацию. По решению суда блогера обязали удалить порочащий репутацию артиста ролик, он также будет вынужден дать опровержение.