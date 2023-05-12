В Екатеринбурге отменили запланированный на 2 июня концерт Антохи МС

В Екатеринбурге отменён концерт хип-хоп-исполнителя Антохи МС. Об этом сообщили в Музее андеграунда, где 2 июня планировалось выступление артиста, приуроченное к выходу нового альбома.

"Антоха МС отменил свой гастрольный мини-тур по городам России (Екатеринбург – Уфа – Самара). Музей на связи с менеджером певца, и, предварительно, мероприятие перенесли на август", — цитирует представителя площадки Ura.ru.

В Музее андеграунда рассказали, что готовят большой музыкальный фестиваль, в котором примут участие артисты разных жанров. Там выразили надежду на то, что Антоха МС всё же выступит на летнем дворе учреждения.