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12 мая, 13:29

В Екатеринбурге отменили запланированный на 2 июня концерт Антохи МС

<p>Обложка © <a href="https://vk.com/photo-208886298_457239625?all=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Vk / Антоха МС</a></p>

Обложка © Vk / Антоха МС

В Екатеринбурге отменён концерт хип-хоп-исполнителя Антохи МС. Об этом сообщили в Музее андеграунда, где 2 июня планировалось выступление артиста, приуроченное к выходу нового альбома.

"Антоха МС отменил свой гастрольный мини-тур по городам России (Екатеринбург – Уфа – Самара). Музей на связи с менеджером певца, и, предварительно, мероприятие перенесли на август", — цитирует представителя площадки Ura.ru.

В Музее андеграунда рассказали, что готовят большой музыкальный фестиваль, в котором примут участие артисты разных жанров. Там выразили надежду на то, что Антоха МС всё же выступит на летнем дворе учреждения.

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Илья Суриков
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