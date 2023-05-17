Настю Ивлееву проверяют на неуплату налогов

Блогерша Анастасия Ивлеева тоже подпала под проверку на предмет неуплаты налогов. По данным SHOT , Федеральная налоговая служба сейчас связывается с компаниями, с которыми сотрудничала ведущая.

ФНС выясняет подробности контрактов по рекламным интеграциям Ивлеевой: помимо соцсетей, блогерша хорошо зарабатывает на чипсах "Изи пизи" и газировке — в прошлом году доход был почти полмиллиарда рублей.