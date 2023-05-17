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17 мая, 10:59
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Настю Ивлееву проверяют на неуплату налогов

<p>Настя Ивлеева. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Настя Ивлеева. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Блогерша Анастасия Ивлеева тоже подпала под проверку на предмет неуплаты налогов. По данным SHOT, Федеральная налоговая служба сейчас связывается с компаниями, с которыми сотрудничала ведущая.

ФНС выясняет подробности контрактов по рекламным интеграциям Ивлеевой: помимо соцсетей, блогерша хорошо зарабатывает на чипсах "Изи пизи" и газировке — в прошлом году доход был почти полмиллиарда рублей.

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Напомним, ранее под проверку подпал целый ряд известных блогеров. Первой стала чета Чекалиных: Лерчек и её мужу Артёму уже предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере — 300 млн рублей. Позже была задержана королева марафонов Елена Блиновская, её обвиняют в уклонении от уплаты налогов почти на миллиард рублей (также не без участия супруга). Общественники просят проверить на схему "Лерчек – Блиновской" и мужа российской певицы Нюши Игоря Сивова, и фешен-блогершу Карину Нигай, которая продаёт участие в марафоне даже дороже Блиновской.

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Александра Вишнякова
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