Настю Ивлееву проверяют на неуплату налогов
Настя Ивлеева. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов
Блогерша Анастасия Ивлеева тоже подпала под проверку на предмет неуплаты налогов. По данным SHOT, Федеральная налоговая служба сейчас связывается с компаниями, с которыми сотрудничала ведущая.
ФНС выясняет подробности контрактов по рекламным интеграциям Ивлеевой: помимо соцсетей, блогерша хорошо зарабатывает на чипсах "Изи пизи" и газировке — в прошлом году доход был почти полмиллиарда рублей.
Напомним, ранее под проверку подпал целый ряд известных блогеров. Первой стала чета Чекалиных: Лерчек и её мужу Артёму уже предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере — 300 млн рублей. Позже была задержана королева марафонов Елена Блиновская, её обвиняют в уклонении от уплаты налогов почти на миллиард рублей (также не без участия супруга). Общественники просят проверить на схему "Лерчек – Блиновской" и мужа российской певицы Нюши Игоря Сивова, и фешен-блогершу Карину Нигай, которая продаёт участие в марафоне даже дороже Блиновской.