8 самых странных и нелепых образов звёзд на Met Gala 2023, от которых хоть стой, хоть падай

Все уже знают, что на модном "Оскаре" каждый год разные темы для нарядов. И потом, насмотревшись на представленные образы, знатоки спорят между собой, выясняя, кто из знаменитостей понял задумку правильно и пришёл "как надо", а кто оказался посмешищем, ведь переборщил с оригинальностью. В 2023 году дизайнеры и звёзды вдохновлялись творчеством Карла Лагерфельда, "Мет Гала – 2023" носила гордое название Karl Lagerfeld: A Line of Beauty. Казалось бы, посмотрите на выдающиеся работы модельера и сделайте что-то прекрасное в таком же стиле. Но нет, пока одни знаменитости были похожи на сказочных принцесс и принцев, отдав предпочтение классическим образам, другие гости Met Gala 2023 переборщили с эпатажем и вышли в достаточно экстравагантных нарядах.

1. Джаред Лето на Met Gala 2023

Джаред Лето на "Мет гала – 2023". Фото © Getty Images / Jeff Kravitz / FilmMagic

Начать обсуждение нарядов и костюмов звёзд хочется с неподражаемого выдумщика Джареда Лето. В чём только тот не приходил на "Мет гала", вспомните хотя бы его сумку в форме собственной головы, которую певец держал подмышкой весь вечер. Не удивительно, что узнав про тему бала в 2023 году, Джаред снова учудил с костюмом и пришёл в образе кошки Карла Лагерфельда по кличке Шупетт.

2. Ирина Шейк

Ирина Шейк. Фото © Getty Images / Mike Coppola

Уж не знаем, чем вдохновлялись Ира с командой дизайнеров, но, как нам кажется, платье не слишком дотягивает до размахов модного "Оскара". Какое-то слишком простое и непримечательное, отдаёт даже настроением "нашла у мамы в шкафу и надела на выпускной". Но особенно некрасиво смотрится обувь модели. Можно было и каблучок надеть на такое событие, а не простые балетки...

3. Ким Кардашьян и образ Met Gala 2023

Ким Кардашьян на Met Gala 2023. Фото © Getty Images / Taylor Hill

Если в прошлом году Ким всех удивила, представ на знаковом бале в мире моды Met Gala 2022 в платье Мэрилин Монро, то в этом году столь эффектного впечатления от себя уже не произвела. Такое платье больше не ассоциируется с шиком и утончённостью, хотя именно на этом, скорее всего, и был сделан акцент. Кардашьян со своими формами в этих бусах похожа на торшер с висюльками или изящную люстру.

4. Флоренс Пью

Флоренс Пью на Met Gala 2023 года. Фото © Getty Images / Taylor Hill

Талантливая английская актриса Флоренс Пью, видимо, не так сильна в моде, как в мастерстве перевоплощения на съёмочной площадке. Платье, прямо скажем, достаточно простое на вид, хотя этот шлейф достоин уважения. Другая же забавная и не совсем понятная деталь образа на Met Gala 2023 — шляпа. Если аксессуар на голове можно так назвать. Зачем он? Что олицетворяет? Что означает? Слишком много вопросов...

5. Кендалл Дженнер на "Мет гала" в 2023 году

Модель Кендалл Дженнер. Фото © Getty Images / Kevin Mazur / MG23

Не знаешь, чем блеснуть на ковровой дорожке, — покажи ноги. Кажется, это уже становится трендом. Сначала на открытии 45-го Московского международного кинофестиваля трусиками сверкала Ирина Безряднова, тоже показывая ноги от ушей, теперь на "Мет гала" Кендалл Дженнер делает так же. Не спорим, фигу красивая, ноги тоже, но задумка образа... вызывает странные ассоциации, вплоть до Пьеро из "Буратино" из-за таких внушительных рукавов.

6. Алекса Чанг на Met Gala 2023

Алекса Чанг на Met Gala 2023. Фото © Getty Images / Christopher Polk / WWD

Выбором образа для выхода на красную дорожку "Мет гала" удивила и Алекса Чанг — британская писательница, модельер, телеведущая и модель. Возможно, мотивы настолько творческой личности нам не понять, но столько рюш и словно ушки на голове делают девушку похожей на ребёнка в чепчике.

7. Кайли Дженнер на Met Gala

Кайли Дженнер. Фото © Cindy Ord / MG23 / Getty Images for The Met Museum / Vogue

Кто-либо вообще сомневался, что вся троица сестёр Кардашьян-Дженнер пройдёт мимо такого события и никак себя не проявит на "Мет гала"? Мы точно нет. Хотя смотришь на это платье Кайли сейчас и думаешь, оно же нормальное, чего вы прикопались. Но не всё так просто. Шлейф на самом деле выступает ещё и как накидка сверху, похожая на халат. Это намёк от Дженнер, что в высшем обществе она чувствует себя как дома, поэтому и ходит по красной дорожке Met Gala в халате?

8. Анна Винтур

Анна Винтур на Met Gala 2023 года. Фото © Getty Images / Theo Wargo / Getty Images for Karl Lagerfeld