У жены Джигана начались проблемы с налоговой из-за "схемы Лерчек"

У 35-летней блогерши сразу несколько успешных бизнесов. Самойлова владеет клиникой косметологии El`cosmo в Москве, агентством по подбору нянь Family1, но больше всего денег получает со своего косметического бренда Sammy Beauty. Его годовой доход около миллиарда (по отчётам за 2021 год семья Джигана заработала только на нём 978 млн). Помимо продажи сияющих лосьонов, скрабов и флюидов для лица, среди покупателей Самойлова разыгрывает деньги. В одном из розыгрышей счастливчику обещали один миллион рублей.