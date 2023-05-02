У жены Джигана начались проблемы с налоговой из-за "схемы Лерчек"
SHOT: Налоговая приостановила операции по счетам компаний Оксаны Самойловой
Налоговая приостановила операции по счетам компаний жены Джигана Оксаны Самойловой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana
ФНС приостановила операции по счетам нескольких компаний жены рэпера Джигана, многодетной мамы и бизнесвуман Оксаны Самойловой, сообщает SHOT.
У 35-летней блогерши сразу несколько успешных бизнесов. Самойлова владеет клиникой косметологии El`cosmo в Москве, агентством по подбору нянь Family1, но больше всего денег получает со своего косметического бренда Sammy Beauty. Его годовой доход около миллиарда (по отчётам за 2021 год семья Джигана заработала только на нём 978 млн). Помимо продажи сияющих лосьонов, скрабов и флюидов для лица, среди покупателей Самойлова разыгрывает деньги. В одном из розыгрышей счастливчику обещали один миллион рублей.
Кроме того, в запрещённой соцсети супруга рэпера крутит "колесо фортуны" и разыгрывает новенькие айфоны — совсем как другая блогерша Валерия Чекалина (Лерчек), которой налоговики заинтересовались ранее и кончилось всё плачевно. На Самойлову оформлено ООО "Антураж", которое специализируется на торговле в Интернете. По данным SHOT, через него она выводит деньги со своих суперлотерей.
В последние месяцы под следствие попали сразу несколько популярных блогеров. Так, суд уже отправил под домашний арест до 26 июня "королеву марафонов" Елену Блиновскую, которую обвиняют в неуплате налогов на 918 миллионов рублей. А в начале марта СК возбудил дело против Александры Митрошиной. Тогда следователи нагрянули к блогерше Лерчек и её мужу. На чету Чекалиных завели уголовное дело за неуплату 300 миллионов рублей налогов.