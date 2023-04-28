7 детей звёзд, которых все считали уродцами, а они выросли в настоящих красавцев

От детей красивых родителей всегда ждёшь, что они обязательно унаследуют свою внешность от матери или отца. Но реальность порой оказывается очень жестока. Не всегда, когда идеальные черты смешиваются, получается хорошо. Однако раньше времени отчаиваться не стоит. Иногда природа исправляет свои ошибки и превращает их в само совершенство. Стоит только пережить пубертат.

1. Даная Пригожина

Даная Пригожина — дочь Иосифа Пригожина. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / danaya_prigozhina

Внешность дочери Иосифа Пригожина Данаи всегда критиковали из-за полноты. По этой причине она даже отказалась от актёрской карьеры и не стала поступать в театральный институт. Отучилась в итоге на юриста. Кроме того, сложности в общении с отцом, абьюзивные отношения и проблемы с мошенниками, которые отобрали у Данаи и её брата и матери недвижимость, сильно отразились на самооценке девушки. Она участвовала в разных телепередачах: "Пусть говорят", "Дом-2" и других, пыталась похудеть, работала над своим физическим и ментальным здоровьем. И все её старания не пропали даром. Даная всё-таки смогла полюбить себя и принять своё тело. А лишний вес сделала фишкой. Сейчас девушка работает плюс-сайз-моделью, замужем за непубличным человеком и недавно стала мамой.

2. Элла Блю Траволта

Элла Блю Траволта — дочь Джона Траволты и Келли Престон. Фото © Getty Images / Raymond Hall / GC Images

Дочь Джона Траволты и Келли Престон Элла ещё не так давно была на первых местах всех рейтингов "некрасивых детей звёздных родителей". И посмотрите на неё сейчас. Да, в подростковом возрасте девочка располнела. Её называли крупной, массивной, критиковали нижнюю челюсть, которая казалась хейтерам слишком массивной. Однако все мы, будучи тинейджерами, не светимся особой красотой. Сейчас 23-летняя Элла похудела и расцвета. Она осмелилась исполнить свою мечту и пойти по стопам родителей — стала актрисой. Серьёзных отношений, по признанию девушки, у неё пока не было. Но Траволта из-за этого не переживает.

3. Василий Рыбин

Василий Рыбин — сын Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / basil_r_official

Сын Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой в подростковом возрасте имел весьма посредственную и неприглядную внешность. Назвать его некрасивым, конечно, было нельзя. Но и привлекательным тоже. Однако чем старше мальчик становился, тем сильнее поражал окружающих. Мужественный подбородок, накачанный пресс. Настоящий красавец, словно только сошедший с обложки журнала.

4. Кристофер Шварценеггер

Кристофер Шварценеггер — сын Арнольда Шварценеггера. Фото © Getty Images / ZapatA / MEGA / GC Images

Кристофер — сын известного актёра и бодибилдера Арнольда Шварценеггера, который, несмотря на свой приличный возраст — 75 лет, — по-прежнему выглядит потрясающе. А вот его чадо постоянно подвергалось критике за лишний вес и невпечатляющие внешние данные. Особенно рядом с братьями, которым с наследственностью повезло больше. Должно быть Кристоферу это изрядно надоело, так как он заметно похудел и сейчас выглядит ничуть не хуже звёздного отца.

6. Мария Михалкова-Кончаловская

Мария Михалкова-Кончаловская — дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / welcometomaria

Мария — дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссёра Егора Кончаловского. Родившись в творческой семье, она сама всегда тяготела к искусству. В подростковом возрасте девушка была полновата и круглолица. Однако обладала огромной силой воли и похудела на целых 30 килограммов. Сейчас многие, глядя на фото Маши, наоборот, считают её слишком худой. Однако она своим весом довольна. Девушке 21 год, она замужем за бизнесменом Никитой Кузьминым. И в прошлом году открыла свою первую персональную выставку "Взгляд внутрь".

7. Марианна Газманова

Марианна Газманова — дочь Олега Газманова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mariannagazmanova

19-летняя дочь Олега Газманова совсем недавно была неказистым подростком с забавной внешностью и веснушками. И вот уже превратилась в рыжеволосую бестию. Девушка поражает своей неординарной и яркой красотой. А кроме того, она окончила школу на отлично, в совершенстве владеет английским и получила театрально-музыкальное образование. Марианна прекрасно поёт и танцует. Вот он, пример того, что красота и ум вполне совместимы.