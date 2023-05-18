Чем на самом деле вредны популярные летние фрукты и ягоды и как себя обезопасить

Лето — время ярких красок, солнца и свежих фруктов и ягод. Но не все догадываются, что этот кладезь витаминов может быть опасен для нашего здоровья. Давайте рассмотрим пять самых популярных летних фруктов и ягод и узнаем, какой вред и прочие неприятности они могут нести.

Вред яблок

Что нужно знать о летних фруктах и ягодах, чтобы не навредить здоровью? Фото © Freepik / master1305

Яблоки считаются одними из самых полезных фруктов, но есть несколько вещей, о которых стоит помнить. Кожура лакомства, которое мы покупаем в магазинах, содержит пестициды — приятного мало, но в крайнем случае её можно просто срезать. Кроме того, яблоки из-за содержащейся в них кислоты могут повредить зубную эмаль. Говорят, что это даже хуже газировки…

Вред груш

О пестицидах в каждом пункте говорить смысла нет — это и так очевидно. А вот с грушами интересный момент — когда их ешь, нельзя пить воду. Потому что так плоды скорее начнут бродить, что приведёт к расстройству кишечника. Вообще, груши лучше не есть людям с проблемами ЖКТ и больным с язвой, гастритом или колитом — всё из-за того, что они сильно раздражают слизистую оболочку желудка.

Вред абрикосов

Отличный источник витамина А. Казалось бы, как могут нести вред абрикосы? Они могут быть опасными для людей с проблемами со здоровьем печени, так как содержат большое количество бета-каротина. Также эти фрукты способны вызывать аллергическую реакцию. Плюс нужно помнить, что в плодах содержится яблочная и лимонная кислота, — в большом количестве может вызывать изжогу и неприятные ощущения.

Вред малины

Какие проблемы со здоровьем могут вызвать любимые летние фрукты и ягоды? Фото © Freepik / fahrwasser

Богатый источник витамина С и клетчатки, но в больших количествах вред малина может нанести капитальный. Специалисты рекомендуют давать ягоды детям понемногу. А если появились малейшие признаки аллергии, прекратить есть ягоды тут же. Кроме того, если есть малины слишком много, содержание фруктозы в крови повысится, что, в свою очередь, негативно скажется на печени.

Вред клубники

Ещё один источник витамина С и клетчатки, но и тут без вреда и подводных камней не обошлось. В общем-то, минусы все те же самые, что и у малины. Правда, стоит отметить, что ягоды клубники нужно съедать сразу после того, как вы их помыли, — они быстро портятся, так что вред организму и несварение обеспечены.