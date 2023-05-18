10 фотодоказательств того, что в снимке главное — это ракурс
В чём секрет хорошего фото? В дорогой аппаратуре? Таланте фотографа? Настоящие шедевры получаются по воле случая, и вот 10 эпичных примеров!
"Вчера у нас был сумасшедший шторм, который вызвал торнадо, огромный град и наводнение. Но вот какое фото сделал мой друг", — manna_tee.
Фото © Reddit / manna_tee
"Главное — в нужное время и в нужном месте", — onelapse.
Фото © Reddit / onelapse
"Лучшее фото, что я когда-либо делал", — CrashProof.
Фото © imgur / CrashProof
"Я клянусь, мы хорошие родители", — WakaFlockhart.
Фото © Reddit / WakaFlockhart
"Там, куда мы едем, лодки не нужны", — 44oz.
Фото © Reddit / 44oz
"Кажется, как раз про такие фото говорят, что они были сделаны "В тот самый момент!" — Ptylerdactyl.
Фото © Reddit / Ptylerdactyl
"Идеальный ракурс!" — skemp311.
Фото © Reddit / skemp311
"Итак, прошлой ночью я превратилась в лягушку!" — keehcyma.
Фото © Reddit / keehcyma
"Ну отлично! Ещё одна оригинальная фотография с Пизанской башней!" — dilyemera.
Фото © Reddit / dilyemera
"Друг снял фото, когда его "приобняло" волной", — Az0nic.
Фото © Reddit / Az0nic
Reddit / CrashProof, Az0nic