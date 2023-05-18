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18 мая, 08:00

10 фотодоказательств того, что в снимке главное — это ракурс

В чём секрет хорошего фото? В дорогой аппаратуре? Таланте фотографа? Настоящие шедевры получаются по воле случая, и вот 10 эпичных примеров!

"Вчера у нас был сумасшедший шторм, который вызвал торнадо, огромный град и наводнение. Но вот какое фото сделал мой друг", — manna_tee.

Фото © Reddit / manna_tee

Фото © Reddit / manna_tee

"Главное — в нужное время и в нужном месте", — onelapse.

Фото © Reddit / onelapse

Фото © Reddit / onelapse

"Лучшее фото, что я когда-либо делал", — CrashProof.

Фото © imgur / CrashProof

Фото © imgur / CrashProof

"Я клянусь, мы хорошие родители", — WakaFlockhart.

Фото © Reddit / WakaFlockhart

Фото © Reddit / WakaFlockhart

"Там, куда мы едем, лодки не нужны", — 44oz.

Фото © Reddit / 44oz

Фото © Reddit / 44oz

"Кажется, как раз про такие фото говорят, что они были сделаны "В тот самый момент!" Ptylerdactyl.

Фото © Reddit / Ptylerdactyl

Фото © Reddit / Ptylerdactyl

"Идеальный ракурс!" skemp311.

Фото © Reddit / skemp311

Фото © Reddit / skemp311

"Итак, прошлой ночью я превратилась в лягушку!" keehcyma.

Фото © Reddit / keehcyma

Фото © Reddit / keehcyma

"Ну отлично! Ещё одна оригинальная фотография с Пизанской башней!" dilyemera.

Фото © Reddit / dilyemera

Фото © Reddit / dilyemera

"Друг снял фото, когда его "приобняло" волной", — Az0nic.

Фото © Reddit / Az0nic

Фото © Reddit / Az0nic

10 ужасных детских игрушек, производителей которых пора судить за сломанную психику родителей

10 ужасных детских игрушек, производителей которых пора судить за сломанную психику родителей

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Reddit / CrashProof, Az0nic

Сергей Трофимов
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