10 фотодоказательств того, что в снимке главное — это ракурс

"Вчера у нас был сумасшедший шторм, который вызвал торнадо, огромный град и наводнение. Но вот какое фото сделал мой друг", — manna_tee.

Фото © Reddit / manna_tee

"Главное — в нужное время и в нужном месте", — onelapse.

Фото © Reddit / onelapse

"Лучшее фото, что я когда-либо делал", — CrashProof.

Фото © imgur / CrashProof

"Я клянусь, мы хорошие родители", — WakaFlockhart.

Фото © Reddit / WakaFlockhart

"Там, куда мы едем, лодки не нужны", — 44oz.

Фото © Reddit / 44oz

"Кажется, как раз про такие фото говорят, что они были сделаны "В тот самый момент!" — Ptylerdactyl.

Фото © Reddit / Ptylerdactyl

Фото © Reddit / skemp311

"Итак, прошлой ночью я превратилась в лягушку!" — keehcyma.

Фото © Reddit / keehcyma

"Ну отлично! Ещё одна оригинальная фотография с Пизанской башней!" — dilyemera.

Фото © Reddit / dilyemera

"Друг снял фото, когда его "приобняло" волной", — Az0nic.