Лерчек застукали со смартфоном в руках, несмотря на запрет суда

Обвиняемая в уклонении от уплаты налогов блогерша Лерчек пользуется средствами связи, несмотря на судебный запрет. Эксклюзивное видео, на котором блогер засветилась с телефоном в руках, публикует портал Super.

На видео Чекалина вышла из машины и направилась в сторону ресторана, где сделала заказ и взяла кальян. Но благодаря приоткрытой двери журналистам удалось проследить все её действия. На кадрах можно заметить, как девушка активно пишет кому-то сообщение в приложении, похожем на мессенджер.

Валерия Чекалина (Лерчек) с телефоном в руках попала на камеру. Видео © t.me / SuperRu