Лерчек застукали со смартфоном в руках, несмотря на запрет суда
Блогершу Чекалину заподозрили в нарушении запрета суда на использование Интернета
Обвиняемая в уклонении от уплаты налогов блогерша Лерчек пользуется средствами связи, несмотря на судебный запрет. Эксклюзивное видео, на котором блогер засветилась с телефоном в руках, публикует портал Super.
На видео Чекалина вышла из машины и направилась в сторону ресторана, где сделала заказ и взяла кальян. Но благодаря приоткрытой двери журналистам удалось проследить все её действия. На кадрах можно заметить, как девушка активно пишет кому-то сообщение в приложении, похожем на мессенджер.
Валерия Чекалина (Лерчек) с телефоном в руках попала на камеру. Видео © t.me / SuperRu
Напомним, что Лерчек избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий. Она может брать телефон только в том случае, если нужно вызвать экстренные службы.
Напомним, ранее под проверку подпал целый ряд известных блогеров. Первой стала чета Чекалиных: Лерчек и её мужу Артёму уже предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере — 300 миллионов рублей. Позже была задержана "королева марафонов" Елена Блиновская, её обвиняют в уклонении от уплаты налогов почти на миллиард рублей (также не без участия супруга). Общественники просят проверить на схему "Лерчек – Блиновской" и мужа российской певицы Нюши Игоря Сивова, и фешен-блогершу Карину Нигай, которая продаёт участие в марафоне даже дороже Блиновской.
t.me / SuperRu