Регион

Уведомления отключены

17 мая, 16:05

Лайф узнал, на кого Ивлеева переписала рекламное агентство, заинтересовавшее налоговиков

Ивлеева переписала рекламное агентство, которое проверяет ФНС, на подругу детства

<p>Анастасия Ивлеева. Фото © VK.com / <a href="https://vk.com/ivlei?z=photo22505982_457239833/wall22505982_56148" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Настя Ивлеева</a></p>

Анастасия Ивлеева. Фото © VK.com / Настя Ивлеева

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева переписала своё рекламное агентство, которым заинтересовалась налоговая, на подругу детства Анну Самакову. Девушки вместе росли в деревне Разметелево Ленинградской области. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, в 2021 году Ивлеева сначала устроила Самакову на должность управляющей "Ивлеева продакшн", но на фоне скандала с задержаниями блогеров целиком переписала свой бизнес на подругу.

Карину Нигай призвали проверить после запуска марафона, участие в котором стоит дороже, чем у Блиновской

Карину Нигай призвали проверить после запуска марафона, участие в котором стоит дороже, чем у Блиновской

Напомним, ранее Лайф сообщал, что налоговая проверяет контракты по рекламным интеграциям Ивлеевой: помимо соцсетей блогерша хорошо зарабатывает на чипсах и газировке — в прошлом году доход был почти полмиллиарда рублей. Позже стало известно, что Настюшка Опасность месяц назад вышла из состава руководства компании "Ивлеева продакшн", заинтересовавшей ФНС.

Мужа Нюши заподозрили в зарабатывании миллионов по схеме "Лерчек – Блиновской"

Мужа Нюши заподозрили в зарабатывании миллионов по схеме "Лерчек – Блиновской"

Настя Ивлеева — звезда соцсетей, блогер, ведущая. Она завоевала любовь многомиллионной аудитории короткими юмористическими роликами. В 2017 году Анастасия стала ведущей знаменитого шоу "Орёл и решка", заменив Регину Тодоренко. А в 2018-м Ивлеева запустила собственное шоу на YouTube. Став одной из самых популярных блогерш России, Настя решила двигаться дальше и исполнила главную роль в сериале Александра Молочникова "Монастырь". О личной жизни и творчестве Ивлеевой читайте на uznayvse.ru.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Настя Ивлеева
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров