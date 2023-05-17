Лайф узнал, на кого Ивлеева переписала рекламное агентство, заинтересовавшее налоговиков
Ивлеева переписала рекламное агентство, которое проверяет ФНС, на подругу детства
Анастасия Ивлеева. Фото © VK.com / Настя Ивлеева
Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева переписала своё рекламное агентство, которым заинтересовалась налоговая, на подругу детства Анну Самакову. Девушки вместе росли в деревне Разметелево Ленинградской области. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, в 2021 году Ивлеева сначала устроила Самакову на должность управляющей "Ивлеева продакшн", но на фоне скандала с задержаниями блогеров целиком переписала свой бизнес на подругу.
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Напомним, ранее Лайф сообщал, что налоговая проверяет контракты по рекламным интеграциям Ивлеевой: помимо соцсетей блогерша хорошо зарабатывает на чипсах и газировке — в прошлом году доход был почти полмиллиарда рублей. Позже стало известно, что Настюшка Опасность месяц назад вышла из состава руководства компании "Ивлеева продакшн", заинтересовавшей ФНС.
Настя Ивлеева — звезда соцсетей, блогер, ведущая. Она завоевала любовь многомиллионной аудитории короткими юмористическими роликами. В 2017 году Анастасия стала ведущей знаменитого шоу "Орёл и решка", заменив Регину Тодоренко. А в 2018-м Ивлеева запустила собственное шоу на YouTube. Став одной из самых популярных блогерш России, Настя решила двигаться дальше и исполнила главную роль в сериале Александра Молочникова "Монастырь". О личной жизни и творчестве Ивлеевой читайте на uznayvse.ru.