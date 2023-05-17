Лайф узнал, на кого Ивлеева переписала рекламное агентство, заинтересовавшее налоговиков

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева переписала своё рекламное агентство, которым заинтересовалась налоговая, на подругу детства Анну Самакову. Девушки вместе росли в деревне Разметелево Ленинградской области. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, в 2021 году Ивлеева сначала устроила Самакову на должность управляющей "Ивлеева продакшн", но на фоне скандала с задержаниями блогеров целиком переписала свой бизнес на подругу.

Напомним, ранее Лайф сообщал, что налоговая проверяет контракты по рекламным интеграциям Ивлеевой: помимо соцсетей блогерша хорошо зарабатывает на чипсах и газировке — в прошлом году доход был почти полмиллиарда рублей. Позже стало известно, что Настюшка Опасность месяц назад вышла из состава руководства компании "Ивлеева продакшн", заинтересовавшей ФНС.