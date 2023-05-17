Ивлеева месяц назад покинула руководство компании, заинтересовавшей налоговиков

Анастасия Ивлеева месяц назад вышла из состава руководства компании "Ивлеева продакшен", заинтересовавшей Федеральную налоговую службу. По данным SHOT, ранее блогерша была её совладельцем.

Сейчас налоговики запрашивают документы компании по всем коммерческим интеграциям, только официально за прошедший год она заработала 122 миллиона рублей. Уже более 20 рекламных агенств, сотрудничавших с фирмой, получили требования предоставить отчёты по совместной работе.