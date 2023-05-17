Ивлеева месяц назад покинула руководство компании, заинтересовавшей налоговиков
Обложка © Vk / Настя Ивлеева
Анастасия Ивлеева месяц назад вышла из состава руководства компании "Ивлеева продакшен", заинтересовавшей Федеральную налоговую службу. По данным SHOT, ранее блогерша была её совладельцем.
Сейчас налоговики запрашивают документы компании по всем коммерческим интеграциям, только официально за прошедший год она заработала 122 миллиона рублей. Уже более 20 рекламных агенств, сотрудничавших с фирмой, получили требования предоставить отчёты по совместной работе.
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Анастасия Ивлеева попала под проверку на предмет неуплаты налогов. Помимо соцсетей, она неплохо зарабатывает на чипсах "Изи пизи" и газировке — полмиллиарда рублей за прошлый год.
Напомним, под пристальное внимание ФНС попали и другие известные блогеры. Первыми стали Чекалины: Лерчек и её мужу Артёму уже предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на сумму в 300 миллионов рублей. Позже задержали и отправили под домашний арест "королеву марафонов" Елену Блиновскую, речь идёт о почти миллиарде рублей (не без участия супруга). Общественники также просят проверить на схему "Лерчек – Блиновской" мужа певицы Нюши Игоря Сивова и блогершу Карину Нигай.