Суд рассматривает протокол на Татьяну Лазареву за отсутствие маркировки иноагента

Роскомнадзор составил протокол в отношении телеведущей Татьяны Лазаревой* из-за отсутствия маркировки иноагента в соцсетях. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведомство.

В Роскомнадзоре отметили, что за отсутствие маркировки российское законодательство предусматривает ответственность в виде штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Соответствующий протокол уже принял к рассмотрению Пресненский суд Москвы. Об этом ТАСС сообщили в инстанции. Дата рассмотрения пока не назначена.