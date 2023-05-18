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18 мая, 05:36

Суд рассматривает протокол на Татьяну Лазареву за отсутствие маркировки иноагента

Роскомнадзор составил протокол на Лазареву за отсутствие маркировки иноагента

Роскомнадзор составил протокол в отношении телеведущей Татьяны Лазаревой* из-за отсутствия маркировки иноагента в соцсетях. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведомство.

"Роскомнадзор составил административный протокол по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ на Татьяну Лазареву*, внесённую Минюстом России в реестр физлиц-иноагентов", — указывается в сообщении.

В Роскомнадзоре отметили, что за отсутствие маркировки российское законодательство предусматривает ответственность в виде штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Соответствующий протокол уже принял к рассмотрению Пресненский суд Москвы. Об этом ТАСС сообщили в инстанции. Дата рассмотрения пока не назначена.

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Напомним, Татьяну Лазареву внесли в реестр иноагентов 22 июля 2022 года. Соответствующее решении принял Минюст РФ.

*Внесён в реестр иностранных агентов.

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Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lazarevatut

Светлана Оперук
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