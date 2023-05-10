На певицу Монеточку составили протокол за отсутствие маркировки иноагента
Певица Монеточка. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
На певицу Монеточку (Елизавету Гырдымову)* составили административный протокол из-за отсутствия маркировки иностранного агента в публикациях в Сети. Об этом свидетельствуют данные на сайте судов общей юрисдикции Москвы.
Артистке грозит штраф до 50 тысяч рублей.
Напомним, Минюст РФ признал Монеточку иностранным агентом в январе 2023 года. Это произошло после того, как певица выкрикнула на концерте в Литве проукраинские лозунги. Сенатор Ольга Ковитиди даже назвала артистку грязной накипью.
* Признана иностранным агентом.