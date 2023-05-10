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10 мая, 15:28

На певицу Монеточку составили протокол за отсутствие маркировки иноагента

<p>Певица Монеточка. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Певица Монеточка. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

На певицу Монеточку (Елизавету Гырдымову)* составили административный протокол из-за отсутствия маркировки иностранного агента в публикациях в Сети. Об этом свидетельствуют данные на сайте судов общей юрисдикции Москвы.

Артистке грозит штраф до 50 тысяч рублей.

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Напомним, Минюст РФ признал Монеточку иностранным агентом в январе 2023 года. Это произошло после того, как певица выкрикнула на концерте в Литве проукраинские лозунги. Сенатор Ольга Ковитиди даже назвала артистку грязной накипью.

* Признана иностранным агентом.

Александра Вишнякова
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