10 ужасных детских игрушек, производителей которых пора судить за сломанную психику родителей

"Пикачу или пропаганда ожирения?" — lurkingupvotetroll.

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"Это такое крепление на мотоцикл, а не то, что мы все подумали", — trob.

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"Не хотел бы я получить такую игрушку песца в своём "хэппи миле", — theblondepenguin.

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"Эта фигурка мопса должна была расти в воде. Выросла только половина..." — Lil_Chapstick.

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"К такому Йоде за мудростями лучше не ходить", — ElpredePrime.

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"Лиза, что с тобой?" — RadiantDoughnut0.

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"Давно таких жутких игрушек не видела", — squish-squish-beep.

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"Каждому врачу нужны кегли для боулинга и пистолет!" — MarkHirsbrunner.

Фото © Reddit / MarkHirsbrunner

"Это уже какая-то другая история игрушек", — CANT_TRUST_HILLARY.

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"Купила и так уже довольно уродливую игрушку Гарфилда, но то, в каком виде он пришёл ко мне... Боже мой!" — miragonz.