10 ужасных детских игрушек, производителей которых пора судить за сломанную психику родителей
"Детям всё самое лучшее!" — не подумал ни один из производителей игрушек в подборке ниже. Они произвели такой ужас, что становится страшно за подрастающее поколение. Смотрите сами!
"Пикачу или пропаганда ожирения?" — lurkingupvotetroll.
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"Это такое крепление на мотоцикл, а не то, что мы все подумали", — trob.
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"Не хотел бы я получить такую игрушку песца в своём "хэппи миле", — theblondepenguin.
Фото © Reddit / theblondepenguin
"Эта фигурка мопса должна была расти в воде. Выросла только половина..." — Lil_Chapstick.
Фото © Reddit / Lil_Chapstick
"К такому Йоде за мудростями лучше не ходить", — ElpredePrime.
Фото © Reddit / ElpredePrime
"Лиза, что с тобой?" — RadiantDoughnut0.
Фото © Reddit / RadiantDoughnut0
"Давно таких жутких игрушек не видела", — squish-squish-beep.
Фото © Reddit / squish-squish-beep
"Каждому врачу нужны кегли для боулинга и пистолет!" — MarkHirsbrunner.
Фото © Reddit / MarkHirsbrunner
"Это уже какая-то другая история игрушек", — CANT_TRUST_HILLARY.
Фото © Reddit / CANT_TRUST_HILLARY
"Купила и так уже довольно уродливую игрушку Гарфилда, но то, в каком виде он пришёл ко мне... Боже мой!" — miragonz.
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Reddit / miragonz