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17 мая, 13:11

10 ужасных детских игрушек, производителей которых пора судить за сломанную психику родителей

"Детям всё самое лучшее!" — не подумал ни один из производителей игрушек в подборке ниже. Они произвели такой ужас, что становится страшно за подрастающее поколение. Смотрите сами!

"Пикачу или пропаганда ожирения?" lurkingupvotetroll.

Фото © imgur / lurkingupvotetroll

Фото © imgur / lurkingupvotetroll

"Это такое крепление на мотоцикл, а не то, что мы все подумали", — trob.

Фото © Reddit / trob

Фото © Reddit / trob

"Не хотел бы я получить такую игрушку песца в своём "хэппи миле", — theblondepenguin.

Фото © Reddit / theblondepenguin

Фото © Reddit / theblondepenguin

"Эта фигурка мопса должна была расти в воде. Выросла только половина..." Lil_Chapstick.

Фото © Reddit / Lil_Chapstick

Фото © Reddit / Lil_Chapstick

"К такому Йоде за мудростями лучше не ходить", — ElpredePrime.

Фото © Reddit / ElpredePrime

Фото © Reddit / ElpredePrime

"Лиза, что с тобой?" RadiantDoughnut0.

Фото © Reddit / RadiantDoughnut0

Фото © Reddit / RadiantDoughnut0

"Давно таких жутких игрушек не видела", — squish-squish-beep.

Фото © Reddit / squish-squish-beep

Фото © Reddit / squish-squish-beep

"Каждому врачу нужны кегли для боулинга и пистолет!" MarkHirsbrunner.

Фото © Reddit / MarkHirsbrunner

Фото © Reddit / MarkHirsbrunner

"Это уже какая-то другая история игрушек", — CANT_TRUST_HILLARY.

Фото © Reddit / CANT_TRUST_HILLARY

Фото © Reddit / CANT_TRUST_HILLARY

"Купила и так уже довольно уродливую игрушку Гарфилда, но то, в каком виде он пришёл ко мне... Боже мой!" miragonz.

Фото © Twitter / miragonz

Фото © Twitter / miragonz

10 всратых рукоделок, глядя на которые понимаешь, что аппликации в детском саду ещё цветочки

10 всратых рукоделок, глядя на которые понимаешь, что аппликации в детском саду ещё цветочки

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Reddit / miragonz

Сергей Трофимов
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