Французская актриса появилась в Каннах в платье российского бренда

Французская актриса Фредерик Бель вышла на красную дорожку Каннского фестиваля в платье российского бренда Yanina Couture. Артистка выбрала чёрное платье-макси с пышными рукавами и глубоким вырезом.

Дизайнер платья — Юлия Янина. Она родилась в Саратове, где в 1989 году и открыла своё первое ателье. Дом моды Yanina был открыт в 1993 году, в 2007-м бренд стал участником показа AltaRomaAltaModa в Италии.

Актриса Фредерик Бель играла в картинах "Безумная свадьба", "Любовь живёт три года", "Красотки" и других.