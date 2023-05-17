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17 мая, 12:09

Французская актриса появилась в Каннах в платье российского бренда

<p>Фредерик Бель на красной дорожке Каннского фестиваля. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / yaninacouture</p>

Фредерик Бель на красной дорожке Каннского фестиваля. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / yaninacouture

Французская актриса Фредерик Бель вышла на красную дорожку Каннского фестиваля в платье российского бренда Yanina Couture. Артистка выбрала чёрное платье-макси с пышными рукавами и глубоким вырезом.

Дизайнер платья — Юлия Янина. Она родилась в Саратове, где в 1989 году и открыла своё первое ателье. Дом моды Yanina был открыт в 1993 году, в 2007-м бренд стал участником показа AltaRomaAltaModa в Италии.

Актриса Фредерик Бель играла в картинах "Безумная свадьба", "Любовь живёт три года", "Красотки" и других.

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Ирина Фальке
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