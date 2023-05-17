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17 мая, 12:47
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Бывший Волочковой до полусмерти избил молодую жену, девушка в коме

SHOT: Экс-бойфренд Волочковой избил свою жену до состояния комы

<p>Сергей Кузнецов с женой Анастасией, которую он впоследствии изобьёт до полусмерти. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/51521" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Сергей Кузнецов с женой Анастасией, которую он впоследствии изобьёт до полусмерти. Обложка © SHOT

Бывший бойфренд Анастасии Волочковой до полусмерти избил новую супругу — девушка в коме. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 46-летний банщик Сергей Кузнецов набросился на свою молодую жену Анастасию в квартире в Бауманском районе Москвы. Жестоко избив девушку, мужчина сбежал. Соседи услышали громкие крики и вызвали полицию и скорую. Пострадавшую доставили в реанимацию одной из столичных больниц. У неё выявлена закрытая черепно-мозговая травма, внутреннее кровотечение в голове, множественные ушибы, ссадины, синяки на лице и теле. Сейчас врачи борются за жизнь девушки.

Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов. Фото © SHOT

Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов. Фото © SHOT

Кузнецова уже задержали правоохранители. Известно, что перед избиением Сергей и Анастасия сильно поссорились. Как рассказал мужчина на допросе, причиной ссоры якобы стала измена, в которой созналась девушка.

Анастасия Волочкова познакомилась с банщиком Сергеем на программе "Давай поженимся" в 2021 году. Вскоре они уехали отдыхать на Мальдивы на новогодние праздники за счёт балерины. Однако роман оказался мимолётным — Волочкова бросила ухажёра через три недели. В 2022 году Кузнецов женился на новой возлюбленной. Девушке 27 лет, она работает тарологом онлайн.

Сергеи, Олеги и жизнь навеселе: Нужно ли кодироваться балерине Анастасии Волочковой

Сергеи, Олеги и жизнь навеселе: Нужно ли кодироваться балерине Анастасии Волочковой

Никита Никонов
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