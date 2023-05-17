Бывший Волочковой до полусмерти избил молодую жену, девушка в коме

Бывший бойфренд Анастасии Волочковой до полусмерти избил новую супругу — девушка в коме. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 46-летний банщик Сергей Кузнецов набросился на свою молодую жену Анастасию в квартире в Бауманском районе Москвы. Жестоко избив девушку, мужчина сбежал. Соседи услышали громкие крики и вызвали полицию и скорую. Пострадавшую доставили в реанимацию одной из столичных больниц. У неё выявлена закрытая черепно-мозговая травма, внутреннее кровотечение в голове, множественные ушибы, ссадины, синяки на лице и теле. Сейчас врачи борются за жизнь девушки.

Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов. Фото © SHOT

Кузнецова уже задержали правоохранители. Известно, что перед избиением Сергей и Анастасия сильно поссорились. Как рассказал мужчина на допросе, причиной ссоры якобы стала измена, в которой созналась девушка.