Бывший Волочковой до полусмерти избил молодую жену, девушка в коме
SHOT: Экс-бойфренд Волочковой избил свою жену до состояния комы
Сергей Кузнецов с женой Анастасией, которую он впоследствии изобьёт до полусмерти. Обложка © SHOT
Бывший бойфренд Анастасии Волочковой до полусмерти избил новую супругу — девушка в коме. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, 46-летний банщик Сергей Кузнецов набросился на свою молодую жену Анастасию в квартире в Бауманском районе Москвы. Жестоко избив девушку, мужчина сбежал. Соседи услышали громкие крики и вызвали полицию и скорую. Пострадавшую доставили в реанимацию одной из столичных больниц. У неё выявлена закрытая черепно-мозговая травма, внутреннее кровотечение в голове, множественные ушибы, ссадины, синяки на лице и теле. Сейчас врачи борются за жизнь девушки.
Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов. Фото © SHOT
Кузнецова уже задержали правоохранители. Известно, что перед избиением Сергей и Анастасия сильно поссорились. Как рассказал мужчина на допросе, причиной ссоры якобы стала измена, в которой созналась девушка.
Анастасия Волочкова познакомилась с банщиком Сергеем на программе "Давай поженимся" в 2021 году. Вскоре они уехали отдыхать на Мальдивы на новогодние праздники за счёт балерины. Однако роман оказался мимолётным — Волочкова бросила ухажёра через три недели. В 2022 году Кузнецов женился на новой возлюбленной. Девушке 27 лет, она работает тарологом онлайн.