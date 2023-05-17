5 смертельно опасных народных средств от простуды, которые не лечат, а калечат заболевших
Оказывается, что рецепты от простуды, переданные бабушками и дедушками, не всегда работают. А в худшем случае могут даже навредить здоровью человека. Какими народными методами пора прекращать лечиться?
Многие из людей не любят пичкать себя "вредными" лекарствами, поэтому, подхватив простуду, прибегают к бабушкиным методам лечения. Вам тоже знакомы некоторые из народных средств: лечить больное горло горячим молоком с содой и маслом, избавляться от высокой температуры обтиранием водкой или растираниями. Но помогают ли эти средства на самом деле или больше вредят? Ответ подсказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
Помогают ли при простуде мёд, варенье и имбирь?
Почему народная медицина опасна для здоровья? Фото © Shutterstock
Чувствуете себя неважно? Подозреваете, что подхватили простуду или даже грипп? При первых симптомах ОРВИ многие люди решают перестраховаться и выпить горячий чай с мёдом или вареньем, потереть имбирь. Вот только специалист такие методы лечения осуждает. На самом деле они никак не влияют на болезнь, а только растягивают процесс реального лечения.
Можно ли вылечиться травами?
Какие народные рецепты только усугубляют простуду? Фото © Shutterstock
К "полезным" травкам, которые заболевшие кидают себе в чай, тоже много вопросов. Тут и вовсе человек подвергает себя риску разболеться сильнее, потому что при обострении какого-либо состояния травы могут быть опасны. Как и с обычными медикаментами, личность без медицинского образования не может оценивать текущее состояние оптимально. Значит, человек способен сделать себе только хуже.
К тому же некоторые травы оказывают не только противовоспалительный эффект, но и желчегонный. Тогда, вылечив простуду, можно усугубить своё общее состояние. "Человек может не знать, что у него камни в желчном пузыре, которые нельзя выгонять травами, и решит лечить простуду таким способом. Воспалительный процесс он снимет, но ухудшит общее состояние".
Насколько опасны растирания?
Почему народная медицина на самом деле не лечит. Фото © Shutterstock
В разговоре с "Вечерней Москвой" не забыл врач и упомянуть об опасности растирания спиртом при высокой температуре. "Когда человек уже заболел, растирания не принесут ничего хорошего. А если при этом у него есть тромбы в сосудах, то они могут оторваться", — сообщил Андрей Кондрахин.
Получается, что вся народная медицина не только лечит, сколько может навредить и усугубить состояние заболевшего. Чтобы не затянуть своё выздоровление, всё же при первых симптомах лучше обращаться за квалифицированной помощью докторов.
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