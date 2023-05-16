Противоположности притягиваются: Как построить крепкие и длительные отношения с человеком, совершенно на тебя непохожим

В современном мире всё больше людей стремятся найти идеального партнёра, который бы имел схожие интересы, взгляды на жизнь и характер. Однако исследования показывают, что пары, у которых есть различия в характерах и интересах, также могут быть счастливыми.

Исследование: что мешает строить отношения

Исследование: нужны ли общие интересы для счастливых отношений? Фото © Freepik / shurkin_son

Учёные из Государственного университета Мичигана провели исследование, в котором опросили более 1300 пар и изучили, как пять основных черт личности влияют на уровень удовлетворённости отношениями. Оказалось, что схожие черты характера минимально влияют на долговечность связи. Наибольшее негативное влияние на удовлетворённость отношениями оказывала последняя из пяти черт личности — невротизм.

Секрет идеальных отношений

Так что же делает отношения с противоположностями настолько интересными и насыщенными? Важно научиться принимать и уважать друг друга, и тогда отношения между людьми с непохожими характерами могут стать настоящей счастливой историей любви.

Противоположности притягиваются: решение трудностей

Секрет идеальных отношений: в чем суть? Фото © Freepik / senivpetro

Конечно, у людей с разными характерами могут возникнуть трудности в разрешении конфликтов и споров. С этим важно научиться работать: в какой-то момент отступить, а на что-то закрыть глаза. Но в целом различия в нраве и интересах могут быть большим плюсом, так как партнёры с разными ведущими чертами характера могут дополнять друг друга и помогать справляться со многими жизненными проблемами.

Как строить отношения интровертам и спонтанным людям

Как подчёркивают авторы исследования, правило "противоположности притягиваются" особенно полезно для интровертов. Партнёры-экстраверты помогут выйти из зоны комфорта. Кроме того, для спонтанных и импульсивных личностей будет намного полезнее связать свою жизнь с кем-то прагматичным — ощущение защищённости сыграет только на пользу.