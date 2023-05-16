Бритни Спирс ударила мужа, перед тем как со скандалом и истерикой выставить его из дома

Неукротимой Бритни Спирс снова не живётся спокойно. Освободившись из-под опеки отца и наконец став женой любимого человека, актёра Сэма Асгари, певица, видимо, заскучала. Никаких препятствий больше нет, никто не мешает быть счастливой, а потому спокойно просто жить она не может. Всем известно — Бритни нужна искра и трагедия. Своим творчеством певица порадовать не может уже давно. Так как ещё подогреть интерес к своей персоне, как не очередным скандалом и вызывающим поведением? На этот раз артистка устроила истерику и даже выгнала супруга из дома. Как утверждают западные СМИ, Спирс бросалась на Асгари с кулаками и кричала так громко, что соседям даже пришлось звонить в полицию.

Слухи о том, что у пары не всё так гладко, знаменитость активно поддерживает и сама. Например, в апреле она выложила видео, где в полураздетом виде танцевала со своим менеджером. А мужчина похотливо тянул руки к обнажённой коже. Поклонники в соцсетях утверждали, что таким образом скандальная звезда пыталась вызвать ревность у Сэма Асгари. Интересно, получилось? Похоже, что нет, иначе зачем было выгонять его из дома?

Бритни Спирс с мужем Сэмом Асгари. Фото © Getty Images / Kevin Winter

А недавно американский таблоид TMZ выпустил о певице документальный фильм, где рассказал, что жизнь Спирс после опеки не так уж и хороша, как той мечталось. Бритни живёт в изоляции и ни с кем не общается, включая собственных детей. Уже более года между ними только тишина. Такое решение её сыновья Шон и Джейден приняли сами. Как признался бывший муж актрисы Кевин Федерлайн, общение с матерью сильно их травмирует, а из-за неконтролируемого поведения и голых фото Спирс в соцсетях мальчикам приходится терпеть насмешки в школе.

Возможно, уже скоро сердце Бритни вновь станет свободным. Вот только захочет ли кто-нибудь занять пустующее место — большой вопрос. Не исключено, что девушка и дальше останется никем не любима и брошена в одиночестве, ведь сама оттолкнула людей, кому была дорога. Зато рядом неустанно будут такие же, как она, безумные фанаты: которым совсем не важно состояние Бритни, а интересно лишь посмотреть, какую сумасшедшую вещь она выкинет в очередной раз. Сожалеем и надеемся, что всё же найдётся человек, кому под силу будет спасти Спирс.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / britneyspears

Напомним, американская певица и актриса Бритни Спирс около года назад освободилась от опеки отца и вышла замуж за манекенщика Сэма Асгари. Однако в звёздном браке вскоре всё стало не так безоблачно. Бритни не смогла долго держать себя в руках и устроила истерику в ресторане, заставив мужа сбежать. А затем и вовсе отправилась на Гавайи со своим менеджером Кейдом Хадсоном, где устроила довольно вульгарные полуголые пляски. В Сети вокруг её имени и личности ходит уже немало слухов и домыслов. Есть даже конспирологическая теория, что звезда давно мертва, а заменяет её хорошо подобранный двойник.