"Никто не узнает правды": В Сети появилась теория об убийстве Спирс и её подмене на двойника

Поклонники американской поп-звезды начала 2000-х Бритни Спирс распространяют по Сети теорию заговора против своей любимицы. Они подозревают, что певицы давно уже нет в живых, а вместо неё все эти годы после её камбэка показывают двойника. По их мнению, в Сеть выкладывают мастерски смонтированные видео.

Видеоролик с Бритни Спирс, в котором фанаты заподозрили двойника. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / britneyspears

Фанаты обсуждают последнее видео с танцами, позированием и походкой звезды. При раскадровке и замедленном проигрывании можно увидеть, что лицо исполнительницы как-будто сползает, а за ним кроются фрагменты других лиц. Так, на одном стоп-кадре показаны глаза, на другом — овал и подбородок. Пользователи выдвигают версию, что в роликах использована технология Deep Fake.

Некоторые поклонники обращают внимание на документы об опекунстве над Бритни Спирс от 2009 года, а именно на приписку в них deceased ("умерший"). Третьи сторонники конспирологических теорий утверждают, что в клипах артистка подаёт знак в виде "всевидящего ока", чем якобы хочет просигнализировать, что за ней следят.

"Теперь мне реально кажется, что она давно мертва (либо в клинике закрыта). <...> Извините, дорогие поклонники, но на видео видно, что это голимый монтаж", — пишут поклонники Спирс в фан-группах.

"Листья на видео не шевелятся! Никто никогда не узнает, что творится на самом деле", — объясняют поклонники звезды.