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8 мая, 22:47

"Никто не узнает правды": В Сети появилась теория об убийстве Спирс и её подмене на двойника

Фанаты распространяют теорию об убийстве Бритни Спирс и её подмене на двойника

Поклонники американской поп-звезды начала 2000-х Бритни Спирс распространяют по Сети теорию заговора против своей любимицы. Они подозревают, что певицы давно уже нет в живых, а вместо неё все эти годы после её камбэка показывают двойника. По их мнению, в Сеть выкладывают мастерски смонтированные видео.

Видеоролик с Бритни Спирс, в котором фанаты заподозрили двойника. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / britneyspears

Фанаты обсуждают последнее видео с танцами, позированием и походкой звезды. При раскадровке и замедленном проигрывании можно увидеть, что лицо исполнительницы как-будто сползает, а за ним кроются фрагменты других лиц. Так, на одном стоп-кадре показаны глаза, на другом — овал и подбородок. Пользователи выдвигают версию, что в роликах использована технология Deep Fake.

Некоторые поклонники обращают внимание на документы об опекунстве над Бритни Спирс от 2009 года, а именно на приписку в них deceased ("умерший"). Третьи сторонники конспирологических теорий утверждают, что в клипах артистка подаёт знак в виде "всевидящего ока", чем якобы хочет просигнализировать, что за ней следят.

"Теперь мне реально кажется, что она давно мертва (либо в клинике закрыта). <...> Извините, дорогие поклонники, но на видео видно, что это голимый монтаж", — пишут поклонники Спирс в фан-группах.

"Листья на видео не шевелятся! Никто никогда не узнает, что творится на самом деле", — объясняют поклонники звезды.

Бритни Спирс заявила, что сменила имя на River Red

Бритни Спирс заявила, что сменила имя на River Red

Ранее Лайф писал, что по непонятным причинам Бритни избавилась от обручального кольца и отправилась одна в отпуск на Гавайи. Теперь фанатам хватит пищи для обсуждений до конца года.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / britneyspears

Арина Родионова
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