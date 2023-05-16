Солистка Little Big спела с "Би-2" в США

Солистка группы Little Big Софья Таюрская выступила вместе с "Би-2" в Лос-Анджелесе. Кадры с мероприятия, которое прошло 14 мая, появились в сообществе "Би-2" во "ВКонтакте".

Вокалистка группы Little Big Софья Таюрская выступила с группой "Би-2" на концерте в США. Фото © VK / "Би-2"

Второй и последний участник музыкального коллектива, а также возлюбленный Таюрской — Илья Прусикин* — тоже присутствовал на концерте.