Солистка Little Big спела с "Би-2" в США
Вокалистка Little Big Софья Таюрская выступила с группой "Би-2" в Лос-Анджелесе
Солистка группы Little Big Софья Таюрская выступила вместе с "Би-2" в Лос-Анджелесе. Кадры с мероприятия, которое прошло 14 мая, появились в сообществе "Би-2" во "ВКонтакте".
Вокалистка группы Little Big Софья Таюрская выступила с группой "Би-2" на концерте в США. Фото © VK / "Би-2"
Второй и последний участник музыкального коллектива, а также возлюбленный Таюрской — Илья Прусикин* — тоже присутствовал на концерте.
Ранее Лайф рассказывал, что Лёва из "Би-2" устроил грандиозный скандал в соцсетях. Он заявил, что никогда не вернётся в РФ, и назвал россиян "животными с условными рефлексами". И всё это в ответ на поздравления с Днём Победы. Общественник Виталий Бородин моментально отреагировал на неподобающее поведение Лёвы и попросил Генпрокуратуру признать его иноагентом.
* Признан иностранным агентом.
VK / "Би-2"