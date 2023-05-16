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16 мая, 12:30

Солистка Little Big спела с "Би-2" в США

Вокалистка Little Big Софья Таюрская выступила с группой "Би-2" в Лос-Анджелесе

Солистка группы Little Big Софья Таюрская выступила вместе с "Би-2" в Лос-Анджелесе. Кадры с мероприятия, которое прошло 14 мая, появились в сообществе "Би-2" во "ВКонтакте".

Вокалистка группы Little Big Софья Таюрская выступила с группой "Би-2" на концерте в США. Фото © VK / "Би-2"

Вокалистка группы Little Big Софья Таюрская выступила с группой "Би-2" на концерте в США. Фото © VK / "Би-2"

Второй и последний участник музыкального коллектива, а также возлюбленный Таюрской — Илья Прусикин* — тоже присутствовал на концерте.

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Ранее Лайф рассказывал, что Лёва из "Би-2" устроил грандиозный скандал в соцсетях. Он заявил, что никогда не вернётся в РФ, и назвал россиян "животными с условными рефлексами". И всё это в ответ на поздравления с Днём Победы. Общественник Виталий Бородин моментально отреагировал на неподобающее поведение Лёвы и попросил Генпрокуратуру признать его иноагентом.

* Признан иностранным агентом.

Обложка ©

VK / "Би-2"

Никита Никонов
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