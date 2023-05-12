Лёву из "Би-2" попросили признать иноагентом после оскорбления россиян и Дня Победы

Солиста группы "Би-2" Лёву (Егор Бортник) попросили признать иноагентом. Соответствующий запрос на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова направил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Документ есть в распоряжении Лайфа.

Напомним, что Лёва ворвался на страницы СМИ, пообещав в соцсетях, что никогда не вернётся в Россию, а бывших сограждан он назвал "животными с условными рефлексами". И всё это в ответ на поздравления с Днём Победы.

"День Победы — один из самых важных праздников в России. День, когда мы должны помнить о тех, кто погиб в боях за нашу Родину, и благодарить ветеранов за их подвиги, а не цинично открещиваться от этой памяти в угоду забывшему об этом Западу", — говорится в обращении Бородина к генпрокурору.

Общественник просит также проверить Лёву на предмет оскорбления человеческого достоинства, оскорбления общества, государства и символов РФ.

Бородин напомнил, что Бортник с семьёй покинул Россию и теперь живёт в Израиле, выступая с концертами за рубежом, но "почему-то на русском языке".