Стендапера Данилу Поперечного требуют признать иноагентом за сбор денег для ВСУ

Блогера и стендап-комика Данилу Поперечного призвали признать иноагентом. С такой инициативой общероссийское общественное движение "Ветераны России" обратилось к генпрокурору Игорю Краснову и председателю СК РФ Александру Бастрыкину.

"Данила Поперечный — комик. Казалось бы, безобидный "развлекатель", но скрывает в своём творчестве что-то намного более опасное и разрушительное. Я смело заявляю: Поперечный — иностранный агент, действующий против интересов нашей великой Родины", — приводит "Абзац" слова председателя движения Ильдара Резяпова.

Активист заявил, что на концертах Поперечный занимался антинациональной пропагандой, а также назвал своим патриотическим долгом разоблачить всех "так называемых комиков и противостоять антинациональным пропагандистским уловкам".

"Мы не позволим таким, как Поперечный, распространять свои лживые и гадкие слова, подрывающие нашу славу и достоинство", — подчеркнул он.