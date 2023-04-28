Стендапера Данилу Поперечного требуют признать иноагентом за сбор денег для ВСУ
"Ветераны России" призвали признать иноагентом Данилу Поперечного
Данила Поперечный. Фото © T.me / poperechnyi
Блогера и стендап-комика Данилу Поперечного призвали признать иноагентом. С такой инициативой общероссийское общественное движение "Ветераны России" обратилось к генпрокурору Игорю Краснову и председателю СК РФ Александру Бастрыкину.
"Данила Поперечный — комик. Казалось бы, безобидный "развлекатель", но скрывает в своём творчестве что-то намного более опасное и разрушительное. Я смело заявляю: Поперечный — иностранный агент, действующий против интересов нашей великой Родины", — приводит "Абзац" слова председателя движения Ильдара Резяпова.
Активист заявил, что на концертах Поперечный занимался антинациональной пропагандой, а также назвал своим патриотическим долгом разоблачить всех "так называемых комиков и противостоять антинациональным пропагандистским уловкам".
"Мы не позволим таким, как Поперечный, распространять свои лживые и гадкие слова, подрывающие нашу славу и достоинство", — подчеркнул он.
Напомним, после начала специальной военной операции в феврале 2022 года Данила Поперечный публично высказался против её проведения. Полиция даже проверяла блогера на фейки о российских военных, а сам он заявил, что "никоим образом не дискредитировал ВС РФ" и свято в это верит. В конце года Лайф проводил расследование и выяснил, почему уехавший из России комик вернулся в страну, но деньги собирает на помощь Украине.