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28 апреля, 15:08

Стендапера Данилу Поперечного требуют признать иноагентом за сбор денег для ВСУ

"Ветераны России" призвали признать иноагентом Данилу Поперечного

<p>Данила Поперечный. Фото © <a href="https://t.me/poperechnyi/365" target="_blank" rel="noopener noreferrer">T.me / poperechnyi</a></p>

Данила Поперечный. Фото © T.me / poperechnyi

Блогера и стендап-комика Данилу Поперечного призвали признать иноагентом. С такой инициативой общероссийское общественное движение "Ветераны России" обратилось к генпрокурору Игорю Краснову и председателю СК РФ Александру Бастрыкину.

"Данила Поперечный комик. Казалось бы, безобидный "развлекатель", но скрывает в своём творчестве что-то намного более опасное и разрушительное. Я смело заявляю: Поперечный — иностранный агент, действующий против интересов нашей великой Родины", — приводит "Абзац" слова председателя движения Ильдара Резяпова.

Активист заявил, что на концертах Поперечный занимался антинациональной пропагандой, а также назвал своим патриотическим долгом разоблачить всех "так называемых комиков и противостоять антинациональным пропагандистским уловкам".

"Мы не позволим таким, как Поперечный, распространять свои лживые и гадкие слова, подрывающие нашу славу и достоинство", — подчеркнул он.

Стендапер Данила Поперечный объявил об эмиграции в США, но не стал сжигать мосты

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Напомним, после начала специальной военной операции в феврале 2022 года Данила Поперечный публично высказался против её проведения. Полиция даже проверяла блогера на фейки о российских военных, а сам он заявил, что "никоим образом не дискредитировал ВС РФ" и свято в это верит. В конце года Лайф проводил расследование и выяснил, почему уехавший из России комик вернулся в страну, но деньги собирает на помощь Украине.

Николь Вербер
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