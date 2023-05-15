Пересильд показала, как выживала в суровых условиях МКС и скольких усилий стоило ей оставаться красивой в невесомости

Юлия Пересильд, звезда фильма "Вызов", который уже считается одним из самых кассовых, хотя его прокат ещё продолжается, показала очередное завораживающее видео с Международной космической станции. На этот раз девушка решила ответить на один из вопросов подписчиков и приоткрыть завесу тайны над тем, как космонавты моют голову в условиях невесомости.

Юлия Пересильд. Фото © YouTube / Roscosmos TV

"Продолжаю делиться личными видео из космоса. Вот один из часто задаваемых вопросов: "Как там помыть голову?" Это я мою голову специальным космическим шампунем из укладки "Комфорт". Как-то так это происходит", — написала знаменитость под видео.

На кадрах Юлия берёт небольшую бутылочку на вид с абсолютно обычным шампунем, медленно и аккуратно наносит его на волосы и сразу тщательно втирает руками и влажной салфеткой. Никакой воды при этом не используется. Пены тоже увидеть невозможно. Волосы становятся влажными.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / juliaperesild

"Ваши волосы в космосе — отдельный герой фильма"; "Аааа! Обалдеть! Мечтала узнать, как же ото там происходит 😂😅, и это оказалось гораздо сложнее, чем могла себе представить... ❤️‍🔥 Устанешь, пока помоешь голову 😂"; "Юля))) Ваша причёска мне сразу напомнила Незнайку в мультфильме))) ну очень похоже 🤩)))"; "А потом как смывать этот шампунь?! 🧐😵"; "Напоминает мытьё головы, когда отключают горячую воду 😂😂😂", — пишут поклонники под постом, попутно восхищаясь и фильмом "Вызов".