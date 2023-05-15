Участница шоу "Пацанки" Наталья Гончарова рассказала о смертельном диагнозе
Недавно на девушку свалилась жуткая новость, которой она поделилась с подписчиками. Откровения ошарашили поклонников и заставили волноваться за модель.
Наталья Гончарова, популярная блогерша и бывшая участница шоу "Пацанки", вчера шокировала подписчиков страшной новостью. Недавно она готовилась к липосакции и проходила обследование. После которого врачи поставили ей жуткий диагноз: опухоль щитовидной железы. По словам девушки, сначала доктор не хотела говорить ей о болезни прямо, но потом всё же обозначила проблему откровенно. Однако Наташа не собирается унывать. Наоборот, она уверена в успехе и готова бороться.
"У меня рак щитовидной железы. Это не будет пост о грустном, потому что я чётко знаю свой дальнейший сценарий жизни. Биопсия показала не лучшие результаты, но я всё сделала вовремя. Начальная стадия — это не страшно", — оптимистично сообщает блогерша в Сети.
Наталья Гончарова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kitty_bigbaby
Как признаётся сама девушка, её опухоль уже увеличилась на шесть миллиметров. А потому медлить не стоит. Вскоре Гончарова отправится для операции в Минск. Так как, по её словам, это самый быстрый из возможных вариантов. "Я не ожидала, что новость о моей болезни получит такую огласку. Честно. Я очень боюсь умереть, ведь не сделала в этой жизни ещё много чего", — призналась Наталья.
Не так давно с подобным диагнозом столкнулась и мама Наташи, вместе с дочерью они уже проходили этот путь. Пусть девушка волнуется и не скрывает, что психологически и морально принять болезнь тяжело, всё же настроена позитивно. Ведь отрицательным мыслям в такой ситуации совершенно не место. "Я уверена, что этот опыт мне дан, чтобы ещё больше начать любить себя и ценить жизнь", — заключила Гончарова.
Знаменитости
Тамара Гвердцители отказалась от русскоязычных песен на прошедшем в США концерте
сегодня в 10:10
Оксана Самойлова прошла экстренный курс по выживанию без денег на случай, если налоговая придёт и по её душу
сегодня в 09:52
Охлобыстин озвучил две истинные причины отъезда Пугачёвой с семьёй в Израиль
сегодня в 09:24
Наталья Гончарова, фото из "Пацанок". Кадр из видео YouTube / "Пятница"