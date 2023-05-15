Оксана Самойлова прошла экстренный курс по выживанию без денег на случай, если налоговая придёт и по её душу

В Сети одно за другим появляются сообщения о проверках ФНС и возбуждении уголовных дел о мошенничестве знаменитых инфоцыган и повелителей марафонов. Сначала была блогерша Лерчек, следом — Александра Митрошина, а потом прогремела новость про Блиновскую. Все оказались должниками перед государством и жадными до денег. Лайф даже составил список знаменитых интернет-звёзд, кто рискует оказаться под прицелом налоговой следующим.

И как раз среди потенциальных мошенников, которых покарают, оказалась Оксана Самойлова. Недавно бизнесвумен как раз рекламировала свои новые курсы по ведению бизнеса и проводила опросы аудитории, о чём той интересно будет от неё узнать. Помимо всего прочего, жена Джигана решила перестраховаться и попробовать себя в роли простой смертной, у которой миллионов в карманах нет. С семьёй модель отправилась на дачу и попыталась лично сажать картошку.

Оксана с детьми на даче. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana

С широкой улыбкой на лице и явным восторгом от происходящего Оксане не терпится начать заниматься делами обычных людей и заняться посадкой. Настолько это событие, что не обошлось без привлечения к "субботнику" и детей, и съёмочной группы.

Самойлова сажает картошку на даче. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana

Помимо ручного труда с лопатой, жена Джигана Самойлова попробовала себя и в роли ломовой лошадки, встав за плуг. Только, конечно же, автоматизированный, который вряд ли найдётся у каждого второго дачника. Слегка язвительные комментарии оператора явно дают понять, что с ручным трудом Оксана справляется пока так себе. Ну хоть не побрезговала попробовать!