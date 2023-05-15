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15 мая, 08:01

10 котят с уникальным окрасом, который делает их ещё милее

Иногда природа выдаёт такие перлы, что остаётся только удивляться. К примеру, каких только окрасов питомцев не бывает! Собрали 10 котят, которым повезло с "дизайном".

"Котёнок с котёнком на носу", — TOKAITRICK_bot.

Фото © Twitter / TOKAITRICK_bot

Фото © Twitter / TOKAITRICK_bot

"Нарния — двуликая кошка", — amazingnarnia.

Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / amazingnarnia

Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / amazingnarnia

"Скраппи у нас особенный", — seniorscrappy.

Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / seniorscrappy

Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / seniorscrappy

"У моего кота за ушами сердечки!" MissVantaWhite.

Фото © Reddit / MissVantaWhite

Фото © Reddit / MissVantaWhite

"Какие идеальные усы!" Meagan.

Фото © Flickr/ Meagan

Фото © Flickr/ Meagan

"У Мишки на шёрстке такой узор, будто он с утра пойдёт на работу в офис", — Bobbycankillit.

Фото © Reddit / Bobbycankillit

Фото © Reddit / Bobbycankillit

"Просто зовите меня Бо, принцесса разбитых сердц", — inthelifeofbeau.

Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / inthelifeofbeau

Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / inthelifeofbeau

"На пляж!" krtc44.

Фото © Reddit / krtc44

Фото © Reddit / krtc44

"Его зовут Тимин, и он выглядит крайне необычно", — Joëlle Bouthillier.

Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / Joëlle Bouthillier

Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / Joëlle Bouthillier

"Кот с котом на спине..." tatuya01.

Фото © Twitter / tatuya01

Фото © Twitter / tatuya01

10 фотографий, которые показывают прирождённых шутников в их естественной среде обитания

10 фотографий, которые показывают прирождённых шутников в их естественной среде обитания

Обложка ©

Reddit / krtc44, Meagan

Сергей Трофимов
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