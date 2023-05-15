10 котят с уникальным окрасом, который делает их ещё милее
Иногда природа выдаёт такие перлы, что остаётся только удивляться. К примеру, каких только окрасов питомцев не бывает! Собрали 10 котят, которым повезло с "дизайном".
"Котёнок — с котёнком на носу", — TOKAITRICK_bot.
Фото © Twitter / TOKAITRICK_bot
"Нарния — двуликая кошка", — amazingnarnia.
Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / amazingnarnia
"Скраппи у нас особенный", — seniorscrappy.
Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / seniorscrappy
"У моего кота за ушами сердечки!" — MissVantaWhite.
Фото © Reddit / MissVantaWhite
"Какие идеальные усы!" — Meagan.
Фото © Flickr/ Meagan
"У Мишки на шёрстке такой узор, будто он с утра пойдёт на работу в офис", — Bobbycankillit.
Фото © Reddit / Bobbycankillit
"Просто зовите меня Бо, принцесса разбитых сердц", — inthelifeofbeau.
Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / inthelifeofbeau
"На пляж!" — krtc44.
Фото © Reddit / krtc44
"Его зовут Тимин, и он выглядит крайне необычно", — Joëlle Bouthillier.
Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / Joëlle Bouthillier
"Кот — с котом на спине..." — tatuya01.
Фото © Twitter / tatuya01