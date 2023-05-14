Бузова вспомнила об изменах Тарасова и опровергла его участие в "Звёздах в Африке"

Футболист Дмитрий Тарасов не будет участвовать в шоу "Новые звёзды в Африке". Об этом в телеграм-канале заявила певица, телеведущая и его бывшая жена Ольга Бузова. Кроме того, она попросила его перестать использовать её имя. Не удержалась она и от того, чтобы в очередной раз напомнить спортсмену о его изменах в их браке.

Певица сообщила, что не знает, кто именно распускает слухи об участии Тарасова в шоу, но допустила, что экс-супруг жаждет пиара за счёт "суперрейтингового" шоу.

"Дим, а можно придумать что-то более интересное? Использовать меня уже моветон. Жена ревнует, а мы все знаем, как ты любишь им изменять", — съязвила Бузова.

Бузова и Тарасов состояли в браке с 2012 по 2016 год. До встречи с экс-участницей "Дома-2" спортсмен был женат на Оксане Пономаренко, подарившей ему дочь Ангелину. Теперь же он женат на модели Анастасии Костенко, у них трое детей. Однако Тарасов периодически продолжает препираться с Бузовой в публичном пространстве.