Регион

Уведомления отключены

11 мая, 16:04

"Забудь моё имя навсегда": Бузова унизила Тарасова после обвинений во лжи и пиаре на разводе

Бузова предложила экс-мужу Тарасову перестать лить грязь на их общее прошлое

<p>Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Певица и телеведущая Ольга Бузова посоветовала экс-супругу Дмитрию Тарасову уважать их совместное прошлое и перестать при каждом удобном случае оскорблять её. Об этом она написала в телеграм-канале, отреагировав на новое интервью экс-возлюбленного. Особенно её зацепила фраза бывшего: "Устал слушать враньё. Оля хайпилась на разводе и, пользуясь тем, что я молчу, уже начала говорить откровенную ложь".

"Устал?! Забудь моё имя навсегда. Просто навсегда. Алооо, Дима, седьмой год после развода пошёл, а ты никак успокоиться не можешь. Твои дети скоро "Мало половин" а капелла петь будут. Печально, что твой единственный ликвидный актив — это воспоминания о бывшей жене. У меня весь директ сообщениями на эту тему забит. А я своё прошлое, каким бы оно ни было, уважаю. Как можно жалеть о том, что нельзя изменить. Прошлое — это фундамент, на котором стоит настоящее и строится будущее. Без прошлого нет будущего", — отрезала Бузова.

Она также не исключила, что Тарасов до сих пор злится на неё из-за несостоявшегося рекламного партнёрства, когда телеведущая отказалась продвигать его футбольный проект. Реакцию Бузовой вызвали недавние откровения спортсмена в том, что его бывшая ему часто врала, а также выстроила отношения без доверия, а после пиарилась на их разводе.

"Нет места для тебя": Бузова обратилась к Тарасову с гневным письмом и процитировала Бродского

"Нет места для тебя": Бузова обратилась к Тарасову с гневным письмом и процитировала Бродского

Напомним, Бузова и Тарасов развелись в 2016 году. После этого они периодически вспоминают друг друга в интервью и выносят на публику личные ссоры и обиды.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Ольга Бузова
  • Дмитрий Тарасов
  • Знаменитости
  • Общество
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров