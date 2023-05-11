"Забудь моё имя навсегда": Бузова унизила Тарасова после обвинений во лжи и пиаре на разводе

Певица и телеведущая Ольга Бузова посоветовала экс-супругу Дмитрию Тарасову уважать их совместное прошлое и перестать при каждом удобном случае оскорблять её. Об этом она написала в телеграм-канале, отреагировав на новое интервью экс-возлюбленного. Особенно её зацепила фраза бывшего: "Устал слушать враньё. Оля хайпилась на разводе и, пользуясь тем, что я молчу, уже начала говорить откровенную ложь".

"Устал?! Забудь моё имя навсегда. Просто навсегда. Алооо, Дима, седьмой год после развода пошёл, а ты никак успокоиться не можешь. Твои дети скоро "Мало половин" а капелла петь будут. Печально, что твой единственный ликвидный актив — это воспоминания о бывшей жене. У меня весь директ сообщениями на эту тему забит. А я своё прошлое, каким бы оно ни было, уважаю. Как можно жалеть о том, что нельзя изменить. Прошлое — это фундамент, на котором стоит настоящее и строится будущее. Без прошлого нет будущего", — отрезала Бузова.

Она также не исключила, что Тарасов до сих пор злится на неё из-за несостоявшегося рекламного партнёрства, когда телеведущая отказалась продвигать его футбольный проект. Реакцию Бузовой вызвали недавние откровения спортсмена в том, что его бывшая ему часто врала, а также выстроила отношения без доверия, а после пиарилась на их разводе.