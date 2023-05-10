ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 мая 2023, 21:54
16812

Украинцы затравили Бузову в Цюрихе, поймав певицу в отеле

Украинские туристы в Цюрихе оскорбили Бузову, попытавшись спровоцировать скандал

Российскую певицу Ольгу Бузову попытались спровоцировать на скандал в отеле Цюриха. Двое граждан, предположительно являющихся украинцами, захотели выяснить позицию исполнительницы относительно спецоперации и оскорбили её, когда та отказалась разговаривать с ними.

Встреча украинцев с Ольгой Бузовой в отеле Цюриха. Видео © T.me / НЕБОЖЕНА

Взглянув на провоцировавших её людей, Бузова не отреагировала и скрылась в лифте. Это не помешало блогеру записать несколько видео о том, как он "поговорил" с певицей и несколько раз оскорбил её.

"Москаль" из вирусного видео с флагом у лавры оказался швейцарцем, а боец ВСУ — мошенником
"Москаль" из вирусного видео с флагом у лавры оказался швейцарцем, а боец ВСУ — мошенником

А ранее Лайф рассказывал, как Ани Лорак умудрилась разгневать русских и украинцев одним фото. Всё дело оказалось в камуфляжной куртке в тизере её нового альбома.

BannerImage

t.me / НЕБОЖЕНА

Ольга Платонова
  • Новости
  • Ольга Бузова
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar