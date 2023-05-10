Российскую певицу Ольгу Бузову попытались спровоцировать на скандал в отеле Цюриха. Двое граждан, предположительно являющихся украинцами, захотели выяснить позицию исполнительницы относительно спецоперации и оскорбили её, когда та отказалась разговаривать с ними.

Взглянув на провоцировавших её людей, Бузова не отреагировала и скрылась в лифте. Это не помешало блогеру записать несколько видео о том, как он "поговорил" с певицей и несколько раз оскорбил её.