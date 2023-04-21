"Выпустили или сама убежала?": Ани Лорак умудрилась разгневать и русских, и украинцев "лицемерным" фото

Пользователи одной из социальных сетей раскритиковали Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) за камуфляжную куртку, в которой та появилась в видеотизере нового альбома. Сама артистка охарактеризовала свою работу как "остров любви, нежности, искренних чувств и эмоций", который "соткан из переживаний" её души. Однако романтический настрой оценили далеко не все фанаты.

Ани Лорак в камуфляжной куртке и разгневанные пользователи. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anilorak

"Постоянно говорит, что несёт любовь! К чему тогда эта куртка?", — написал другой разгневанный пользователь.

"Выпустили из России или сама убежала? Куртку военную натянула... Лицемерие", — возмутилась ещё одна подписчица.

"Зачем? В камуфляже бойцы защищают свою страну", — подхватил следующий комментатор под фотографией.

"Надела куртку, чтобы показать, что поддерживает российских солдат", — указал ещё один.

"Она сказала, что певица, а не политик. А тут вырядилась", — возмутилась фанатка.

Нашлись и единицы, кто поддержал порыв певицы. Они поздравили её с выходом нового альбома, а кто-то вспомнил, что видел эту куртку и ранее.