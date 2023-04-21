КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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21 апреля, 18:01

"Выпустили или сама убежала?": Ани Лорак умудрилась разгневать и русских, и украинцев "лицемерным" фото

Ани Лорак раскритиковали за камуфляжную куртку в тизере нового альбома

<p>Ани Лорак. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Ани Лорак. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Пользователи одной из социальных сетей раскритиковали Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) за камуфляжную куртку, в которой та появилась в видеотизере нового альбома. Сама артистка охарактеризовала свою работу как "остров любви, нежности, искренних чувств и эмоций", который "соткан из переживаний" её души. Однако романтический настрой оценили далеко не все фанаты.

Ани Лорак в камуфляжной куртке и разгневанные пользователи. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anilorak

Ани Лорак в камуфляжной куртке и разгневанные пользователи. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anilorak

"Постоянно говорит, что несёт любовь! К чему тогда эта куртка?", написал другой разгневанный пользователь.

"Выпустили из России или сама убежала? Куртку военную натянула... Лицемерие", — возмутилась ещё одна подписчица.

"Зачем? В камуфляже бойцы защищают свою страну", подхватил следующий комментатор под фотографией.

"Надела куртку, чтобы показать, что поддерживает российских солдат", указал ещё один.

"Она сказала, что певица, а не политик. А тут вырядилась", возмутилась фанатка.

Нашлись и единицы, кто поддержал порыв певицы. Они поздравили её с выходом нового альбома, а кто-то вспомнил, что видел эту куртку и ранее.

"Я видела эту куртку на ней раньше. Она не подумала, что сейчас куртка не актуальна. Прокол получился", написал пользователь.

Ани Лорак рассказала о давлении со стороны Украины и продолжении концертов в РФ

Ани Лорак рассказала о давлении со стороны Украины и продолжении концертов в РФ

Ранее по России прокатилась волна отмены концертов Ани Лорак. Так, однозначно против её присутствия выступил мэр Краснодара Евгений Наумов, а позже этот порыв поддержали в Ростове-на-Дону и Воронежской области. Сама артистка заявила, что продолжит выступать в РФ. Согласно информации в СМИ, певица спонсировала ВСУ.

Матвей Константинов
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