"Выпустили или сама убежала?": Ани Лорак умудрилась разгневать и русских, и украинцев "лицемерным" фото
Ани Лорак раскритиковали за камуфляжную куртку в тизере нового альбома
Ани Лорак. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Пользователи одной из социальных сетей раскритиковали Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) за камуфляжную куртку, в которой та появилась в видеотизере нового альбома. Сама артистка охарактеризовала свою работу как "остров любви, нежности, искренних чувств и эмоций", который "соткан из переживаний" её души. Однако романтический настрой оценили далеко не все фанаты.
Ани Лорак в камуфляжной куртке и разгневанные пользователи. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anilorak
"Постоянно говорит, что несёт любовь! К чему тогда эта куртка?", — написал другой разгневанный пользователь.
"Выпустили из России или сама убежала? Куртку военную натянула... Лицемерие", — возмутилась ещё одна подписчица.
"Зачем? В камуфляже бойцы защищают свою страну", — подхватил следующий комментатор под фотографией.
"Надела куртку, чтобы показать, что поддерживает российских солдат", — указал ещё один.
"Она сказала, что певица, а не политик. А тут вырядилась", — возмутилась фанатка.
Нашлись и единицы, кто поддержал порыв певицы. Они поздравили её с выходом нового альбома, а кто-то вспомнил, что видел эту куртку и ранее.
"Я видела эту куртку на ней раньше. Она не подумала, что сейчас куртка не актуальна. Прокол получился", — написал пользователь.
Ранее по России прокатилась волна отмены концертов Ани Лорак. Так, однозначно против её присутствия выступил мэр Краснодара Евгений Наумов, а позже этот порыв поддержали в Ростове-на-Дону и Воронежской области. Сама артистка заявила, что продолжит выступать в РФ. Согласно информации в СМИ, певица спонсировала ВСУ.