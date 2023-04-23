"Москаль" из вирусного видео с флагом у лавры оказался швейцарцем, а боец ВСУ — мошенником

Священник на кадрах из Киево-Печерской лавры, которого военный ВСУ принуждал взять в руки украинский флаг, является подданным Швейцарии и чтецом Русской православной церкви за границей (РПЦЗ). Его зовут Самуил (в миру Доминик Милко), он приехал поддержать собратьев из обители, пишет Союз православных журналистов.

А напал на него украинский активист Руслан Гетьман, который на том же видео обозвал священнослужителя не только "москалём", но и "швейцарцем вонючим", когда из толпы выкрикнули, что это гражданин другой страны.

Гетьман не служит в ВСУ, но изображает из себя военного и носит форму, пишет украинский канал "Перший козацький". Мужчина известен как мошенник: он собирал деньги на благотворительные нужды и тратил на себя, а также пытался обманом получить выплаты для военнослужащих.