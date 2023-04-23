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23 апреля, 16:12

"Москаль" из вирусного видео с флагом у лавры оказался швейцарцем, а боец ВСУ — мошенником

"Москаль" из видео с флагом Украины у лавры оказался подданным Швейцарии

<p>Руслан Гетьман и Доминик Милко. Кадр из видео © T.me / <a href="https://t.me/pravoslavie/49845?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"СПЖ — новости Православия"</a></p>

Руслан Гетьман и Доминик Милко. Кадр из видео © T.me / "СПЖ — новости Православия"

Священник на кадрах из Киево-Печерской лавры, которого военный ВСУ принуждал взять в руки украинский флаг, является подданным Швейцарии и чтецом Русской православной церкви за границей (РПЦЗ). Его зовут Самуил (в миру Доминик Милко), он приехал поддержать собратьев из обители, пишет Союз православных журналистов.

А напал на него украинский активист Руслан Гетьман, который на том же видео обозвал священнослужителя не только "москалём", но и "швейцарцем вонючим", когда из толпы выкрикнули, что это гражданин другой страны.

Гетьман не служит в ВСУ, но изображает из себя военного и носит форму, пишет украинский канал "Перший козацький". Мужчина известен как мошенник: он собирал деньги на благотворительные нужды и тратил на себя, а также пытался обманом получить выплаты для военнослужащих.

Наместник Киево-Печерской лавры сообщил об арестах казаков, охранявших обитель

Наместник Киево-Печерской лавры сообщил об арестах казаков, охранявших обитель

Напомним, в Киево-Печерской лавре украинец в военной форме криками и силой пытался заставить священника Русской православной церкви за границей взять в руки флаг Украины в знак любви к стране. Он оскорблял монаха, обозвал "москалём" и потребовал перестать говорить по-русски. Священник на провокацию не поддался. Момент конфликта попал на видео, которое уже завирусилось в Сети из-за стойкости Самуила.

Татьяна Миссуми
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