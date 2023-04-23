"Флаг взял, быстро!": Боец ВСУ проиграл битву с монахом Киево-Печерской лавры
Боец ВСУ не смог заставить монаха Киево-Печерской лавры взять флаг Украины
В Киево-Печерской лавре украинский военный криками и силой пытался заставить священника Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) взять флаг Украины. Кадры публикует Союз православных журналистов.
В Киево-Печерской лавре украинский солдат заставлял монаха взять флаг. Видео © T.me / "СПЖ — новости Православия"
"Если ты любишь Украину, флаг взял! Флаг взял, быстро!" — кричал по-украински военнослужащий, сопровождая приказ оскорблениями.
Священнослужитель ответил ему на русском, что любит Господа Бога. Это ещё больше разозлило мужчину, и он потребовал перейти на украинскую мову, назвав монаха "москалём". Но тот держался стойко и спокойно, флаг Украины в руки так и не взял. Всё это время рядом находились полицейские, но пресекать нападки на священника они не стали.
Напомним, в марте власти Украины одобрили разграбление Киево-Печерской лавры и изгнание монахов. Настоятеля обители Павла отправили под домашний арест по обвинению в "работе на Россию". Полицейские стали опечатывать корпуса лавры, войти туда теперь можно только по паспортам. 19 украинских священников были лишены гражданства, на 61 завели уголовные дела.
T.me / "СПЖ — новости Православия"