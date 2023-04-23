"Флаг взял, быстро!": Боец ВСУ проиграл битву с монахом Киево-Печерской лавры

Священнослужитель ответил ему на русском, что любит Господа Бога. Это ещё больше разозлило мужчину, и он потребовал перейти на украинскую мову, назвав монаха "москалём". Но тот держался стойко и спокойно, флаг Украины в руки так и не взял. Всё это время рядом находились полицейские, но пресекать нападки на священника они не стали.