Прихожане пытаются помешать захвату храма УПЦ под Киевом и выселению священника с семьёй

Полиция не вмешивается, сельчане своими силами пытаются не допустить захвата. Военные ухмыляются и не отвечают на вопросы прихожан, требующих объяснить преступные действия. Служителя церкви, его супругу и детей хотят выселить из дома. На кадрах видно, что толпу удаётся оттеснить и напавшие всё-таки проникают в помещение. Нашлись среди местных и сторонники бесчинства, которые назвали служителей церкви "врагами".