Прихожане пытаются помешать захвату храма УПЦ под Киевом и выселению священника с семьёй
Украинские военные пытаются захватить храм УПЦ в селе Требухов Киевской области
Украинские военные пытаются захватить храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Требухов Киевской области, семьи священников и прихожане укрылись в трапезной. Видео публикует Союз православных журналистов.
Противники УПЦ захватили храм в селе Требухов Киевской области. Видео © t.me / СПЖ — новости Православия / Перший Козацький
Полиция не вмешивается, сельчане своими силами пытаются не допустить захвата. Военные ухмыляются и не отвечают на вопросы прихожан, требующих объяснить преступные действия. Служителя церкви, его супругу и детей хотят выселить из дома. На кадрах видно, что толпу удаётся оттеснить и напавшие всё-таки проникают в помещение. Нашлись среди местных и сторонники бесчинства, которые назвали служителей церкви "врагами".
Один из священников молча встал возле храма с портретом митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, который ранее осудил раскольников. К нему подбежала женщина, обмотавшаяся украинским флагом, и потребовала убрать изображение, якобы оскорбившее её.
Напомним, сторонники раскольнической ПЦУ захватывают храмы УПЦ и устраивают расправы над священниками. В марте власти Украины одобрили разграбление Киево-Печерской лавры и изгнание монахов. Настоятеля обители Павла отправили под домашний арест по обвинению в "работе на Россию". Полицейские опечатали один из корпусов лавры, войти туда теперь можно только по паспортам. В СБУ назвали священников "агентами ФСБ в рясах": на них заводят уголовные дела, а 19 уже лишены гражданства Украины.
t.me / СПЖ — новости Православия /