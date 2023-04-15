На литургии Великой субботы в Киево-Печерской лавре молили Бога "умудрить власть"
Митрополит УПЦ Онуфрий провёл в Киево-Печерской лавре литургию Великой субботы
Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий провёл в Киево-Печерской лавре литургию Великой субботы. Об этом сообщает информационно-просветительский отдел канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий провёл в Киево-Печерской лавре литургию Великой субботы. Видео © Telegram / УПЦ
"15 апреля 2023 года в Великую субботу блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий возглавил божественную литургию в храме в честь преподобного Агапита Печерского Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры", — говорится в сообщении.
В УПЦ добавили, что в ходе литургии духовенство церкви просило в молитвах о мире на украинской земле, а предстоятель попросил у Бога "милости украинскому народу, чтобы Господь умудрил власть".
Ранее пресс-служба раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) заявила, что пасхальное богослужение в полночь в Успенском соборе возглавит бывший монах обители Авраамий, которого назначили и. о. наместника монастыря. Глава ПЦУ Епифаний проведёт службу в Михайловском Златоверхом монастыре Киева.
Напомним, в марте начались гонения на каноническую УПЦ на Украине. Власти страны одобрили разграбление Киево-Печерской лавры и изгнание её монахов. Настоятель лавры Павел был отправлен под домашний арест по обвинению в "работе на Россию". В храмах УПЦ действуют раскольники, причём агрессивно. При штурме одного из соборов они толкнули прихожанку, сломав ей бедро. Глава раскольников потребовал уничтожить дух "русского мира" в Киево-Печерской лавре.