На литургии Великой субботы в Киево-Печерской лавре молили Бога "умудрить власть"

Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий провёл в Киево-Печерской лавре литургию Великой субботы. Об этом сообщает информационно-просветительский отдел канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий провёл в Киево-Печерской лавре литургию Великой субботы. Видео © Telegram / УПЦ

"15 апреля 2023 года в Великую субботу блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий возглавил божественную литургию в храме в честь преподобного Агапита Печерского Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры", — говорится в сообщении.

В УПЦ добавили, что в ходе литургии духовенство церкви просило в молитвах о мире на украинской земле, а предстоятель попросил у Бога "милости украинскому народу, чтобы Господь умудрил власть".