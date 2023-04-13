В Германии умоляют папу Римского призвать прекратить гонения на УПЦ
Папу Римского Франциска просят призвать снять "надуманные обвинения" с настоятеля Киевско-Печерской Лавры и прекратить гонения на православных верующих на Украине. Соответствующее письмо направила ассоциация по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR).
Документ подписали Президент VADAR Ульрих Ойме и профессор, член Федерального Президиума АДГ, член ПАСЕ Харальд Вайель. В обращении сказано, что его авторы видят боль и скорбь людей, пришедших в страну в последний год. Они готовы проявлять сострадание, заниматься благотворительностью и оказывать помощь, чтобы достичь мира.
"Сейчас наши православные братья на Украине переживают один из самых тяжёлых моментов с начала своего существования. На них осуществляются гонения, их преследуют, сажают в тюрьму, убивают, лишают возможности молиться, оскверняют святыни. На ногу настоятелю Киевской Лавры повесили браслет как преступнику. Именно так в нашей стране начинались худшие времена прошлого столетия, завершившиеся холокостом", — сказано в письме правозащитников.
Они попросили папу Римского использовать его авторитет для того, чтобы защитить "братьев во Христе". Авторы письма умоляют не допустить того, чтобы православные верующие на Украине стали мучениками.
Ранее Лайф писал о том, что в Госдуме приняли осуждающее заявление Комитета по международным делам о репрессивной политике киевской власти, направленной на уничтожение канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
Напомним гонения на каноническую УПЦ на Украине усилились этой весной. Власти страны одобрили разграбление Киево-Печерской лавры и изгнание её монахов. Настоятель лавры Павел был отправлен под домашний арест по обвинению в "работе на Россию". В храмах УПЦ действуют раскольники, причём агрессивно. При штурме одного из соборов они толкнули прихожанку, сломав ей бедро. Глава раскольников требует уничтожить дух "русского мира" в Киево-Печерской лавре.
ТАСС / SOPA Images via / Sergei Chuzavkov