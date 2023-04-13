В Германии умоляют папу Римского призвать прекратить гонения на УПЦ

Папу Римского Франциска просят призвать снять "надуманные обвинения" с настоятеля Киевско-Печерской Лавры и прекратить гонения на православных верующих на Украине. Соответствующее письмо направила ассоциация по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR).

Документ подписали Президент VADAR Ульрих Ойме и профессор, член Федерального Президиума АДГ, член ПАСЕ Харальд Вайель. В обращении сказано, что его авторы видят боль и скорбь людей, пришедших в страну в последний год. Они готовы проявлять сострадание, заниматься благотворительностью и оказывать помощь, чтобы достичь мира.

"Сейчас наши православные братья на Украине переживают один из самых тяжёлых моментов с начала своего существования. На них осуществляются гонения, их преследуют, сажают в тюрьму, убивают, лишают возможности молиться, оскверняют святыни. На ногу настоятелю Киевской Лавры повесили браслет как преступнику. Именно так в нашей стране начинались худшие времена прошлого столетия, завершившиеся холокостом", — сказано в письме правозащитников.

Они попросили папу Римского использовать его авторитет для того, чтобы защитить "братьев во Христе". Авторы письма умоляют не допустить того, чтобы православные верующие на Украине стали мучениками.