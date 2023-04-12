В Госдуме приняли заявление, осуждающее действия киевского режима по уничтожению УПЦ

В Госдуме приняли осуждающее заявление Комитета по международным делам о репрессивной политике киевской власти, направленной на уничтожение канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Подготовившие документ парламентарии указали, что киевский режим поддерживает раскольнические структуры. В заявлении депутаты разделяют возмущение миллионов христиан, связанное с политикой украинской власти, которая направлена на уничтожение канонической УПЦ.

"Захватившие власть в Киеве политики поддерживают криминальную активность раскольнических структур, ряда чиновников и неонацистских организаций по захвату православных церквей и церковного имущества, принудительной ликвидации общин, совершению погромов православных храмов и нападений на священнослужителей и прихожан", — сказано в заявлении.

Парламентарии считают, что в период президентства Владимира Зеленского на Украине обрело вопиющий характер силовое давление на каноническую православную веру. Многих архиереев лишили гражданства, продолжается "морально-психологический террор и физическое насилие", говорится в заявлении.