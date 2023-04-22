"Агенты ФСБ в рясах": На Украине лишили гражданства 19 священников УПЦ

Служба безопасности Украины (СБУ) лишила гражданства 19 священников УПЦ, против более 60 возбуждены уголовные дела. Об этом сказал глава ведомства Василий Малюк в интервью украинскому подразделению "Интерфакса".

"Наличие рясы и кадила не является отягчающим обстоятельством, но и не освобождает от уголовной ответственности. Агентам ФСБ в рясах нет места в воюющей стране. И пусть предатели даже не мечтают "замолить" свои грехи", — объяснил он.