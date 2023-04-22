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22 апреля, 07:53

"Агенты ФСБ в рясах": На Украине лишили гражданства 19 священников УПЦ

Глава СБУ Малюк сообщил о лишении гражданства 19 священнослужителей УПЦ

Служба безопасности Украины (СБУ) лишила гражданства 19 священников УПЦ, против более 60 возбуждены уголовные дела. Об этом сказал глава ведомства Василий Малюк в интервью украинскому подразделению "Интерфакса".

"Наличие рясы и кадила не является отягчающим обстоятельством, но и не освобождает от уголовной ответственности. Агентам ФСБ в рясах нет места в воюющей стране. И пусть предатели даже не мечтают "замолить" свои грехи", — объяснил он.

Всего на данный момент "разоблачён" и предан уголовному преследованию 61 священник канонической УПЦ. В отношении них судами уже вынесено семь приговоров.

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Причастие через решётку: Появилось видео беззакония в Киево-Печерской лавре в день иконы "Живоносный источник"

Напомним, в марте власти Украины одобрили разграбление Киево-Печерской лавры и изгнание монахов. Настоятеля обители Павла отправили под домашний арест по обвинению в "работе на Россию". Полицейские накануне опечатали один из корпусов лавры, войти туда теперь можно только по паспортам. Охранявших здание казаков арестовывают.

Обложка ©

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Татьяна Миссуми
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