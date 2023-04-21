Причастие через решётку: Появилось видео беззакония в Киево-Печерской лавре в день иконы "Живоносный источник"

Священники УПЦ Киево-Печерской лавры причащали верующих через забор, так как украинская полиция закрыла ворота к храму в День иконы Божией Матери "Живоносный источник". Об этом сообщает Союз православных журналистов и публикует видео.

Правоохранители, по словам священников, появились после начала богослужения, им не понравилось огромное число собравшихся прихожан. Чтобы остановить людской поток, был отдан приказ закрыть вход на территорию. В результате все, кто не успел попасть в храм, остались у забора и молились прямо на улице. В финале литургии священнослужители вышли к ограде и совершили таинство исповеди и причастия прямо через закрытую решётку.