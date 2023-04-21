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21 апреля, 09:39

Причастие через решётку: Появилось видео беззакония в Киево-Печерской лавре в день иконы "Живоносный источник"

Прихожане Киево-Печерской лавры причащались через решётку из-за запрета полиции

<p>Верующие лавры причащались через решётку. Фото © t.me / <a href="https://t.me/cu_ua/49666" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"СПЖ — новости православия"</a></p>

Верующие лавры причащались через решётку. Фото © t.me / "СПЖ — новости православия"

Священники УПЦ Киево-Печерской лавры причащали верующих через забор, так как украинская полиция закрыла ворота к храму в День иконы Божией Матери "Живоносный источник". Об этом сообщает Союз православных журналистов и публикует видео.

Священники УПЦ Киево-Печерской лавры причащали верующих через забор. Видео © t.me / "СПЖ — новости православия"

Правоохранители, по словам священников, появились после начала богослужения, им не понравилось огромное число собравшихся прихожан. Чтобы остановить людской поток, был отдан приказ закрыть вход на территорию. В результате все, кто не успел попасть в храм, остались у забора и молились прямо на улице. В финале литургии священнослужители вышли к ограде и совершили таинство исповеди и причастия прямо через закрытую решётку.

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Напомним, сегодня украинская полиция прибыла в Киево-Печерскую лавру. Был заблокирован вход в храм иконы Божией Матери. Затем стражи порядка опечатали два корпуса лавры. Снимать происходящее присутствующим запретили.

Татьяна Миссуми
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