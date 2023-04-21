Причастие через решётку: Появилось видео беззакония в Киево-Печерской лавре в день иконы "Живоносный источник"
Прихожане Киево-Печерской лавры причащались через решётку из-за запрета полиции
Верующие лавры причащались через решётку. Фото © t.me / "СПЖ — новости православия"
Священники УПЦ Киево-Печерской лавры причащали верующих через забор, так как украинская полиция закрыла ворота к храму в День иконы Божией Матери "Живоносный источник". Об этом сообщает Союз православных журналистов и публикует видео.
Священники УПЦ Киево-Печерской лавры причащали верующих через забор. Видео © t.me / "СПЖ — новости православия"
Правоохранители, по словам священников, появились после начала богослужения, им не понравилось огромное число собравшихся прихожан. Чтобы остановить людской поток, был отдан приказ закрыть вход на территорию. В результате все, кто не успел попасть в храм, остались у забора и молились прямо на улице. В финале литургии священнослужители вышли к ограде и совершили таинство исповеди и причастия прямо через закрытую решётку.
Напомним, сегодня украинская полиция прибыла в Киево-Печерскую лавру. Был заблокирован вход в храм иконы Божией Матери. Затем стражи порядка опечатали два корпуса лавры. Снимать происходящее присутствующим запретили.