"Меня насилуют!": Семинариста жёстко задержали во время стрима из Киево-Печерской лавры

Ведущего прямых эфиров из Киево-Печерской лавры, семинариста Михаила жёстко задержали сотрудники киевской полиции. На кадрах видно, что несколько бойцов запихивают его в машину, несмотря на крики: "Меня насилуют, позвольте мне вызвать адвоката".

Ведущего прямых эфиров из Киево-Печерской лавры задержала полиция. Видео © Telegram / Перший Козацьки

"Ведущий прямых эфиров из Киево-Печерской лавры в машине полиции. Телефон у него забрали, прямой эфир выключили. Право Миши вызвать адвоката, естественно, проигнорировали", — рассказал Союз православных журналистов в своём телеграм-канале.

Позже на канале опубликовали сообщение о том, что семинариста Михаила выпустили из отдела полиции. Эту информацию подтвердил его адвокат.