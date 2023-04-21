"Меня насилуют!": Семинариста жёстко задержали во время стрима из Киево-Печерской лавры
Ведущего прямых эфиров из Киево-Печерской лавры задержала полиция
Ведущего прямых эфиров из Киево-Печерской лавры, семинариста Михаила жёстко задержали сотрудники киевской полиции. На кадрах видно, что несколько бойцов запихивают его в машину, несмотря на крики: "Меня насилуют, позвольте мне вызвать адвоката".
Ведущего прямых эфиров из Киево-Печерской лавры задержала полиция. Видео © Telegram / Перший Козацьки
"Ведущий прямых эфиров из Киево-Печерской лавры в машине полиции. Телефон у него забрали, прямой эфир выключили. Право Миши вызвать адвоката, естественно, проигнорировали", — рассказал Союз православных журналистов в своём телеграм-канале.
Позже на канале опубликовали сообщение о том, что семинариста Михаила выпустили из отдела полиции. Эту информацию подтвердил его адвокат.
Как уже писал Лайф, сегодня полиция особого назначения прибыла в Киево-Печерскую лавру и срезала замки в корпусе. Также сообщалось, что представители заповедника совместно с правоохранителями блокировали вход в храм Иконы Божией Матери. Позже полиция опечатала два корпуса Киево-Печерской лавры. При этом снимать происходящее присутствующим запрещали.
Telegram / Перший Козацьки