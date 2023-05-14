Ана де Армас и Джуд Лоу сыграют в новом фильме от режиссёра "Игр разума"
Актриса Ана де Армас и актёр Джуд Лоу. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ana_d_armas / judehlaw
В будущей картине режиссёра Рона Ховарда под названием Origin of Species ("Происхождение видов") сыграют испанская актриса Ана де Армас и британский актёр Джуд Лоу. Об этом пишет издание Deadline.
Вместе с ними в картине примут участие Алисия Викандер (звезда "Tomb Raider. Лара Крофт") и Даниэль Брюль из картины "Первый мститель. Противостояние". Над сценарием работает Ноа Пинк, создавший "Тетрис".
По данным издания, это будет эротическая и мрачно-комическая история об убийстве и выживании. Действие будет разворачиваться на Галапагосских островах. Предположительно, название фильма — это аллюзия к одноимённому произведению Чарлза Дарвина. Известно, что в 1835 году острова, славящиеся большим числом эндемиков, изучал лично учёный, что и сподвигло его в итоге написать свою знаменитую книгу. Сообщается, что съёмки должны начаться в конце года.
Ранее российские фильмы "Чебурашка" режиссёра Дмитрия Дьяченко и "Вызов" Клима Шипенко заняли 20-е и 49-е место соответственно в мировом рейтинге самых кассовых картин 2023 года по версии портала The Numbers.