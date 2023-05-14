4 главных правила, чтобы дешёвый стиральный порошок работал лучше импортного геля

Вы хотите сэкономить на стирке, но не готовы жертвовать качеством? Тогда дешёвый стиральный порошок — ваш выбор. Но как сделать так, чтобы он работал лучше, чем импортный гель? В этой статье рассказываем о четырёх главных правилах, которые помогут достичь наилучшего результата от использования дешёвого стирального порошка. А главный лайфхак ждёт вас в конце материала!

Предварительное замачивание

Как сэкономить на стирке, не жертвуя качеством: секреты дешёвого стирального порошка. Фото © Shutterstock

Если вы используете дешёвый стиральный порошок, то предварительное замачивание — обязательный шаг. Наполните таз водой и добавьте порошок, размешайте. Затем добавьте одежду и оставьте на несколько часов или на ночь. Это поможет порошку лучше раствориться и проникнуть в ткань.

Добавление соды

Дешёвый стиральный порошок не всегда содержит достаточно щелочей для более глубокой очистки. Добавление соды поможет увеличить щёлочность среды и улучшить качество стирки. Просто добавьте одну-две столовые ложки волшебного средства вместе с порошком.

Не перегружайте машину

Как сделать дешёвый стиральный порошок эффективнее импортного геля? Фото © Shutterstock

Если вы хотите, чтобы стиральный порошок работал эффективнее, не выжимайте максимум из техники. Перегрузка стиралки может привести к тому, что порошок не сможет достаточно хорошо смыться и проникнуть в ткань. Более того, перегрузка в какой-то момент обязательно приведёт к поломке машины, а это, как следствие, к ещё большим расходам.

Нашатырный спирт!

Если вы хотите улучшить качество стирки одежды, то можете попробовать добавить в барабан стиральной машинки 40 миллилитров нашатырного спирта. Это поможет вашей одежде выглядеть как новой и вывести даже старые и жирные пятна. Порошок использовать тоже нужно! Как указано на упаковке.