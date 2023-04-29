4 рабочих лайфхака, которые помогут избавиться от моли в шкафу и спасти свои вещи

Кажется, сейчас встретить моль в своём шкафу практически невозможно — 2023 год на дворе. Однако насекомые никуда не делить, кроме того, никто из нас не защищён от их появления в дома. Эти вредители могут уничтожить даже самые дорогие и любимые вещи, если не принять меры по борьбе с ними. Рассмотрим четыре правила, которые помогут избавиться от моли и сохранить предметы гардероба. А вы записывайте, чтобы быть наготове, если это вдруг неприятное соседство произойдёт в вашем шкафу.

Как моль появляется в доме

Моль может появиться в заражённых крупах или других продуктах, которые окажутся удобным местом для размножения насекомых.

Платяная моль способна появиться в вашем доме с появлением новой или подержанной одежды, мебели, ковров или паласов.

К тому же любой вид этих вредителей может быть принесён на одежде после прогулки или поездки в общественном транспорте. Насекомые также способны оказаться на шерсти домашнего питомца, регулярно бывающего на улице.

Наконец, моль может залететь в дом через открытое окно или вентиляцию. Тут можно было бы сказать что, зная эту информацию, нужно пытаться помешать появлению моли в квартире, однако в реальности это практически невозможно. Придётся буквально жить, всё время держа в голове мысль, что моль где-то рядом. Хотя избавиться от моли не так уж и сложно.

Как спасти одежду от моли: проверенные лайфхаки без химии. Фото © Freepik

Правило 1: генеральная уборка

Большую опасность представляют не взрослые особи, которые летают в квартире, а личинки. Найти их не так уж просто, но если на вещах в шкафу, коврах или обивке мебели обнаружились проеденные дырки, то тут к бабке не ходи. Первое, что надо сделать, — это устроить генеральную уборку во всей квартире, пропылесосить все полки, стены и ящики, протереть их влажной тряпкой с моющим средством. Постирать шторы и пледы, желательно сдать в химчистку ковры, подушки и мягкие игрушки. Ну и особое внимание уделить дальним и тёмным углам квартиры и шкафов, моль их просто обожает.

Правило 2: "ароматерапия"

Прежде для борьбы с молью использовали шарики с веществами, содержащими пестициды, такие как нафталин или парадихлорбензол. Однако исследования показали, что они вредны для здоровья человека, так что теперь мы их не используем. Вместо этого подойдут народные средства. Кедр. Прекрасная альтернатива — кедровое дерево, моль просто не переносит его запах. Так, в шкафах можно развесить кедровые вешалки, можно просто в лесу найти несколько веточек (главное — не принести на них в дом кого-нибудь ещё), а в квартире можно развесить саше с кедровым маслом. Травы. Розмарин, гвоздика, тимьян, лаванда или лавровый лист — всё это отлично подойдёт для борьбы с вредителями. Из трав можно сделать саше ароматическое, упаковав их в матерчатые мешочки. А вообще, они продаются в магазинах, так что можно не заморачиваться. Эфирные масла. Другой вариант — использовать разбавленные эфирные масла, распыляя их на внутренней части полок, коврах и мебели. Но этот вариант подойдёт далеко не всем: масла оставляют пятна, так что будьте осторожны!

Правило 3: термическая обработка

Как избавиться от моли в шкафах без химии. Фото © Freepik

Личинки и яйца моли не выживают при низких температурах. Поэтому если вы заметили на одежде или текстиле признаки повреждения, можно заморозить их на 24 часа, запечатав вещи в пакет и поместив в холод. Если на улице морозная погода (не менее -10 по Цельсию), то можно на ночь выставить пакет на балкон. В остальное время поможет морозильная камера холодильника. Также в борьбе с молью выручают и экстремально высокие температуры. Одежду и вещи можно постирать на максимальной температуре в стиральной машине (если вид ткани позволяет) или обратиться к профессионалам в химчистку.

Правило 4: превентивные меры — правильное хранение одежды

Для того чтобы не допустить порчу любимых вещей молью, рекомендуем держать одежду, которую вы не собираетесь носить в ближайшее время, в герметичных вакуумных мешках. Так насекомые не смогут проникнуть в них. Шкаф, где вы храните одежду, должен быть сухим, прохладным и хорошо проветриваться, чтобы не создавать благоприятные условия для размножения вредителей.